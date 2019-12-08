На Ямале при пожаре на месторождении газа погибли три вахтовика

На территории Пякяхинского месторождения газа в Тазовском районе ЯНАО в жилом вагончике утром произошел пожар.

Как сообщили в МЧС по региону, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения вагончик был уже уничтожен по всей площади. Рядом был обнаружен один пострадавший, он сказал спасателям, что в помещении находятся люди.

При тушении огня спасатели обнаружили троих погибших. По предварительным данным, все они работали на месторождении вахтовым методом.

Сейчас на месте трагедии для выяснения причин произошедшего работает дознаватель МЧС.