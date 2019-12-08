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08.12.2019 13:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В уральском филиале "РГ" прошел этап квеста ко Дню героев Отечества

Текст: Елена Панова (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева
В Екатеринбурге сегодня, накануне Дня героев Отечества, прошел большой молодежный квест. На старт вышло больше 500 участников - школьников, студентов колледжей, членов патриотических клубов, внешкольных объединений и т.д.

Всем им предстояло пройти больше 30 этапов познавательно-развлекательного квеста, расположенных на разных площадках города.

Фото: Владимир Аносов\РГ
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В итоге участники с головой погрузились в гипотетическое отражение атаки и защиту родных рубежей: расшифровывали перехваченные сообщения, выходили в эфир, играли роли телеведущих, стреляли в тире, передавали данные азбукой Морзе, делали перевязки, разыгрывали морское сражение.

Один из самых интересных и полезных этапов квеста был организован в уральском филиале "Российской газеты". Здесь участникам необходимо было отличить фейковую информацию от настоящей. Каждая команда из пяти человек получала пять заметок, где была и правда, и ложь, где присутствовали несуществующие события и имена, имелось несоответствие фото и текста.

Например, правда ли, что в Якутии несколько дней назад был зафиксирован абсолютный рекорд низких температур, - минус 78 градусов? А то, что история войдет в число экзаменов обязательных для сдачи ЕГЭ? Информация громкая, но все это фейки.

К ребятам приходило реальное знание того, чем профессиональная журналистика отличается от соцсетей и блогов, а на примере "Российской газеты" - понимание важности только проверенной информации для уважающих себя изданий.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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- Это очень интересно, - признались ребята из команды "Динамит". - Будем внимательно теперь читать соцсети. Правдивая информация и фейки отличаются даже лексикой.

Задания оказались не самыми простыми: только шесть команд из 42, побывавших на площадке "РГ", набрали максимальное число баллов.

Работу квеста "РГ" организовала вместе с волонтерами - студентами факультета журналистики и Суворовского училища.

По итогам рейтинга, составленного организаторами по оценкам участников, этап "Российской газеты" вошел в пятерку самых интересных.

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