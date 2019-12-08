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Рэпер Juice WRLD умер на 22-м году жизни

Новости
    08.12.2019, 20:23
Текст:   Олег Усков

Американский рэпер Juice WRLD внезапно скончался в родном Чикаго сегодня утром менее чем через неделю после того, как отпраздновал свое 21-летие.

Как передает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, у музыканта случился приступ в Midway, международном аэропорту города, куда Juice WRLD прилетел из Калифорнии.

Вызванные медики доставили Juice WRLD, у которого изо рта шла кровь, в госпиталь. Где он и умер.

Причина смерти "талантливого рэпера, чья карьера только начиналась", на данный момент неизвестна. Зато известно, что со школьных лет он имел проблемы с незаконными веществами.

В мае этого года Juice WRLD, настоящее имя которого - Джаред Энтони Хиггинс, был признан "лучшим новым артистом" на церемонии вручения премии журнала Billboard.

Творческий псевдоним Хиггинса взял в честь криминальной драмы 1992 года с Тупаком Шакуром и Сэмюэлом Л. Джексоном "Авторитет" (Juice).

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