Новости

Решивший справить нужду мексиканец убил прохожих после замечания 06:15
Пхеньян провел "крайне важные" испытания на космодроме Сохэ 05:30
Итальянский телеканал не стал показывать интервью с президентом Сирии 05:00
Американцы испытают систему спасения нового корабля Grew Dragon 04:43
Армия Израиля атаковала объекты ХАМАС в ответ на ракетный обстрел 04:25
В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск 04:00
МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов 03:40
Цистерна с аммиаком перевернулась в Мексике 03:06
Траур по жертвам пожара в Одессе объявлен на Украине 02:32
Джошуа победил Руиса и вернул титулы чемпиона мира 01:53
Поветкин и Хантер намерены провести матч-реванш 00:56
Трусова: После падений тяжело кататься, но я продолжу прыгать четверные 00:52
Танцоры Степанова - Букин стали только четвертыми в финале Гран-при 07.12.2019
Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете в Эстерсунде 07.12.2019
Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлились более 5 часов 07.12.2019
В новогодней столице России Рязани на парад вышли 2020 Дедов Морозов 07.12.2019
Детские сады в Германии и Британии стали навязывать "веганское меню" 07.12.2019
"Ахмат" проиграл "Уфе" в матче 19-го тура РПЛ 07.12.2019
Искусственный интеллект закончит 10-ю симфонию Бетховена 07.12.2019
Ледозаливочный комбайн. УАЗ вспомнил об уникальной "Буханке" 07.12.2019
Сбитые в Нижнем Новгороде школьники направлялись в театр 07.12.2019
Евгений Гинер назвал Александра Егорова "конченым негодяем" 07.12.2019
В Китае появились на свет первые гибриды свиней и обезьян 07.12.2019
Мэр Липецка Евгения Уваркина объяснила свое видео с матом 07.12.2019
В Париже открылся Салон русской книги 07.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
08.12.2019 06:15
Рубрика: В мире

Решивший справить нужду мексиканец убил прохожих после замечания

Вооруженный мужчина открыл огонь в центре Мехико недалеко от резиденции главы Мексики. В результате три человека скончались. Злоумышленник убит, сообщило управление общественной безопасности мегаполиса.

Неизвестные похитили пациентов центра для наркозависимых в Мексике
Цистерна с аммиаком перевернулась в Мексике

"Прибыв на место происшествия, полицейский увидел человека с оружием, а также пострадавших от его действий людей. Раненые лежали на земле во дворе дома. На требование сдаться мужчина отреагировал отказом и начал стрелять, после чего полицейский нейтрализовал преступника", - рассказали в правоохранительных органах.

Стали известны и другие детали произошедшего. Оказалось, что злоумышленник, ранее служивший в рядах Вооруженных сил Мексики, зашел во двор дома, чтобы "справить нужду". Заметившие это прохожие сделали ему замечание, в ответ он достал пистолет и открыл по ним огонь.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Траур по жертвам пожара в Одессе объявлен на Украине
В Совфеде отреагировали на подготовку "марша на Крым"
МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов
В Госдуме оценили изменение документации на машину
Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей