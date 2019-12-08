Решивший справить нужду мексиканец убил прохожих после замечания

Вооруженный мужчина открыл огонь в центре Мехико недалеко от резиденции главы Мексики. В результате три человека скончались. Злоумышленник убит, сообщило управление общественной безопасности мегаполиса.

"Прибыв на место происшествия, полицейский увидел человека с оружием, а также пострадавших от его действий людей. Раненые лежали на земле во дворе дома. На требование сдаться мужчина отреагировал отказом и начал стрелять, после чего полицейский нейтрализовал преступника", - рассказали в правоохранительных органах.

Стали известны и другие детали произошедшего. Оказалось, что злоумышленник, ранее служивший в рядах Вооруженных сил Мексики, зашел во двор дома, чтобы "справить нужду". Заметившие это прохожие сделали ему замечание, в ответ он достал пистолет и открыл по ним огонь.