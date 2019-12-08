Робот нарисовал "Джоконду" на выставке в Турине

В рамках выставки в Турине, посвященной творчеству великого Леонардо да Винчи, робот по имени "Друг" (Amico) воспроизвел самое популярное произведение художника, "Мона Лиза".

На фото, которые разлетелись по местным изданиям, отчетливо видно, как благодаря своей суперподвижной кисти "Другу" удается возродить "Джоконду".

Робот, которого вдохновил сам Леонардо, был разработан в итальянском инженерном бюро Comau. По словам его создателей, они не могли остаться в стороне и решили отдать дань уважения да Винчи - гениальному творцу, который стоял у истоков многих инженерных разработок современности.