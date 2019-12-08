Финал Гран-при по фигурному катанию завершился полным триумфом российских одиночниц. Вчерашние юниорки, дебютантки взрослого сезона - 16-летняя Алена Косторная, а также 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова - заняли весь пьедестал.

Косторная, которая в двух прокатах исполнила три прекрасных акселя в 3,5 оборота, сделала безупречные вращения, дорожки шагов и показала завораживающее скольжение, обновила свой же мировой рекорд в короткой программе (85,45 балла) и превзошла достижение Трусовой по суммарной оценке (247,59 против 241,02). Ее результат тут же назвали космическим. Хотя еще совсем недавно этим определением награждали выступления Саши.

Но Трусова все равно остается "Королевой четверных". В произвольной программе она заявила сразу пять "квадов" - абсолютно мужской контент, с которым за "золото" в Турине боролись двукратный чемпион мира американец Нэтан Чен и двукратный олимпийский чемпион японец Юдзурю Ханю. Юная россиянка чисто сделала только три прыжка. Зато каких. Саша первой среди одиночниц исполнила четверной флип, а также приземлила четверной лутц и каскад "четверной тулуп - ойлер - тройной сальхов".

Ее подруга по группе Этери Тутберидзе Анна Щербакова, помимо уже привычных лутцев, также зашла на флип, но упала. И Чен, и Ханю не скрывали своего восхищения от прокатов наших фигуристок.

На фоне этих побед и исторических достижений новых звезд олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заняла в финале Гран-при последнее, шестое место.

С чистым и мощным прокатом короткой программы она была второй, уступая лишь Косторной. Однако падение в произвольной с двойного акселя и нечеткие приземления на других прыжковых элементах сразу отбросили ее назад.

Вообще в Турине наши фигуристы могли претендовать на медали во всех видах программы.

Алена Косторная отобрала у Александры Трусовой мировой рекорд. Но Саша все равно "космическая" - первой из одиночниц исполнила четверной флип

Но в мужском турнире и в танцах на льду, где фаворитами были французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне остановились в шаге от пьедестала. Лучшими были Александр Самарин и Александра Степанова - Иван Букин соответственно. В парном катании еще одни дебютанты Анастасия Мишина и Александр Галлямов с первой попытки зацепили "бронзу", уступив двум китайским дуэтам.

А вот призеры чемпионата Европы, победители двух этапов Гран-при Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, не справились с бременем лидерства. Они тоже четвертые.

Итоги финала Гран-при специально для "РГ" подвел двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев.

Артур, в турнире парников ставка явно делалась на пару Бойкова - Козловский. В рейтинге Гран-при они шли вторыми, вслед за двукратными чемпионами мира и серебряными призерами Олимпиады Вэньцзин Суй и Хань Цун. Что случилось и как расценивать их результат?

Артур Дмитриев: Все три наши пары, участвовавшие в финале, молодые, а опыт имеет большое значение. Сейчас кто-то, наверное, погнался за золотой медалью, кто-то хотел улучшить прокат, что естественно. Но всем есть над чем работать. Их тренеры об этом знают. Специалисты из федерации тоже подсказывают, где есть слабые места: будь то скольжение, вращения, перестроения. Но нужно время, чтобы все это вкатать. Надеюсь, они будут прибавлять на чемпионатах Европы и мира. Но в финале Гран-при не все получилось. Однако мне кажется, это не провал, это урок, чтобы не зазнавались.

В свете такого выступления у пары Евгения Тарасова - Владимир Морозов, которые дважды проиграли Бойковой - Козловскому, появляется шанс вернуть себе лидерство в сборной?

Артур Дмитриев: Это от них будет зависеть. Они уже сделали шаг в развитии. Но сейчас в парном катании у нас появилась конкуренция. Все подтянулись. Нет большого технического разрыва между Тарасовой - Морозовым и другими. Каждая пара будет стараться добиться максимального результата. Многое будет зависеть от характера. Насколько они готовы бороться за высокие места. И конечно, от качества проката. Пока на усложнения почти никто не пошел. Но развитие будет идти за счет усложнения прыжковых элементов.

В парном катании погоня за четверными выбросами, подкрутками сошла на нет. Чего не скажешь о женском катании. Трусова заявила пять "квадов", как мужчины, сделала три. Но она только третья. Все справедливо?

Артур Дмитриев: С моей точки зрении, все логично. Кто чище катался, тот и выиграл. Но девчонки молодцы, идут на риск. Время у них ограничено. Мы понимаем, что они будут расти., поэтому не все смогут удержать прыжки. Пока что так. Как будет дальше, никто не знает.

Они именно поэтому рискуют и вставляют в программу недоученные элементы? Трусова - тройной аксель в короткой, Щербакова - четверной флип, Кихира - четверной сальхов...

Артур Дмитриев: Думаю, свою роль в принятии подобного решения играют и возраст, и возросшая конкуренция, и гонка четверных. Каждая понимает свои сильные стороны, за счет чего может победить. Откатай Трусова чисто, какой она была бы? Не знаю. Спорный вопрос. На чемпионате мира конкуренция только усилится. К сожалению, от каждой страны могут выступать только три одиночницы. Зато в конце декабря будет интереснейшая борьба на чемпионате России. Хотя с таким техническим набором, с четверными прыжками со вчерашними юниорками бороться очень сложно.

Елизавета Туктамышева уже пробует четверной сальхов на тренировках...

Артур Дмитриев: Во взрослом возрасте тяжело выучить четверной так, чтобы стабильно его исполнять. В этом плане юниоркам проще. Мы же видим, что происходит с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. Года два назад никто и подумать не мог, что кто-то сможет к ним приблизиться. А сейчас уже и не рассматривают их как лидеров. Говорят: "Хорошие фигуристки, да, качественно, красиво катаются". Но на этом - и все.