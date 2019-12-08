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08.12.2019 22:53
Рубрика: Спорт

Катай, пока молодой

Три наши юные фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при в Турине
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8035)
Финал Гран-при по фигурному катанию завершился полным триумфом российских одиночниц. Вчерашние юниорки, дебютантки взрослого сезона - 16-летняя Алена Косторная, а также 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова - заняли весь пьедестал.
Катание Алены Косторной завораживает. Техника, скольжение, интерпретация - все безупречно. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Катание Алены Косторной завораживает. Техника, скольжение, интерпретация - все безупречно. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Катание Алены Косторной завораживает. Техника, скольжение, интерпретация - все безупречно. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Косторная, которая в двух прокатах исполнила три прекрасных акселя в 3,5 оборота, сделала безупречные вращения, дорожки шагов и показала завораживающее скольжение, обновила свой же мировой рекорд в короткой программе (85,45 балла) и превзошла достижение Трусовой по суммарной оценке (247,59 против 241,02). Ее результат тут же назвали космическим. Хотя еще совсем недавно этим определением награждали выступления Саши.

Фото: REUTERS/Massimo Pinca
Косторная: У меня была сильная мотивация побить мировой рекорд

Но Трусова все равно остается "Королевой четверных". В произвольной программе она заявила сразу пять "квадов" - абсолютно мужской контент, с которым за "золото" в Турине боролись двукратный чемпион мира американец Нэтан Чен и двукратный олимпийский чемпион японец Юдзурю Ханю. Юная россиянка чисто сделала только три прыжка. Зато каких. Саша первой среди одиночниц исполнила четверной флип, а также приземлила четверной лутц и каскад "четверной тулуп - ойлер - тройной сальхов".

Ее подруга по группе Этери Тутберидзе Анна Щербакова, помимо уже привычных лутцев, также зашла на флип, но упала. И Чен, и Ханю не скрывали своего восхищения от прокатов наших фигуристок.

На фоне этих побед и исторических достижений новых звезд олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заняла в финале Гран-при последнее, шестое место.

С чистым и мощным прокатом короткой программы она была второй, уступая лишь Косторной. Однако падение в произвольной с двойного акселя и нечеткие приземления на других прыжковых элементах сразу отбросили ее назад.

Вообще в Турине наши фигуристы могли претендовать на медали во всех видах программы.

Алена Косторная отобрала у Александры Трусовой мировой рекорд. Но Саша все равно "космическая" - первой из одиночниц исполнила четверной флип

Но в мужском турнире и в танцах на льду, где фаворитами были французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне остановились в шаге от пьедестала. Лучшими были Александр Самарин и Александра Степанова - Иван Букин соответственно. В парном катании еще одни дебютанты Анастасия Мишина и Александр Галлямов с первой попытки зацепили "бронзу", уступив двум китайским дуэтам.

Косторная: Я катаюсь не ради рекордов

А вот призеры чемпионата Европы, победители двух этапов Гран-при Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, не справились с бременем лидерства. Они тоже четвертые.

Итоги финала Гран-при специально для "РГ" подвел двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев.

Артур, в турнире парников ставка явно делалась на пару Бойкова - Козловский. В рейтинге Гран-при они шли вторыми, вслед за двукратными чемпионами мира и серебряными призерами Олимпиады Вэньцзин Суй и Хань Цун. Что случилось и как расценивать их результат?

Артур Дмитриев: Все три наши пары, участвовавшие в финале, молодые, а опыт имеет большое значение. Сейчас кто-то, наверное, погнался за золотой медалью, кто-то хотел улучшить прокат, что естественно. Но всем есть над чем работать. Их тренеры об этом знают. Специалисты из федерации тоже подсказывают, где есть слабые места: будь то скольжение, вращения, перестроения. Но нужно время, чтобы все это вкатать. Надеюсь, они будут прибавлять на чемпионатах Европы и мира. Но в финале Гран-при не все получилось. Однако мне кажется, это не провал, это урок, чтобы не зазнавались.

В свете такого выступления у пары Евгения Тарасова - Владимир Морозов, которые дважды проиграли Бойковой - Козловскому, появляется шанс вернуть себе лидерство в сборной?

Трусова: После падений тяжело кататься, но я продолжу прыгать четверные

Артур Дмитриев: Это от них будет зависеть. Они уже сделали шаг в развитии. Но сейчас в парном катании у нас появилась конкуренция. Все подтянулись. Нет большого технического разрыва между Тарасовой - Морозовым и другими. Каждая пара будет стараться добиться максимального результата. Многое будет зависеть от характера. Насколько они готовы бороться за высокие места. И конечно, от качества проката. Пока на усложнения почти никто не пошел. Но развитие будет идти за счет усложнения прыжковых элементов.

В парном катании погоня за четверными выбросами, подкрутками сошла на нет. Чего не скажешь о женском катании. Трусова заявила пять "квадов", как мужчины, сделала три. Но она только третья. Все справедливо?

Артур Дмитриев: С моей точки зрении, все логично. Кто чище катался, тот и выиграл. Но девчонки молодцы, идут на риск. Время у них ограничено. Мы понимаем, что они будут расти., поэтому не все смогут удержать прыжки. Пока что так. Как будет дальше, никто не знает.

Они именно поэтому рискуют и вставляют в программу недоученные элементы? Трусова - тройной аксель в короткой, Щербакова - четверной флип, Кихира - четверной сальхов...

Загитова: Мне есть куда расти в плане оценок

Артур Дмитриев: Думаю, свою роль в принятии подобного решения играют и возраст, и возросшая конкуренция, и гонка четверных. Каждая понимает свои сильные стороны, за счет чего может победить. Откатай Трусова чисто, какой она была бы? Не знаю. Спорный вопрос. На чемпионате мира конкуренция только усилится. К сожалению, от каждой страны могут выступать только три одиночницы. Зато в конце декабря будет интереснейшая борьба на чемпионате России. Хотя с таким техническим набором, с четверными прыжками со вчерашними юниорками бороться очень сложно.

Елизавета Туктамышева уже пробует четверной сальхов на тренировках...

Артур Дмитриев: Во взрослом возрасте тяжело выучить четверной так, чтобы стабильно его исполнять. В этом плане юниоркам проще. Мы же видим, что происходит с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. Года два назад никто и подумать не мог, что кто-то сможет к ним приблизиться. А сейчас уже и не рассматривают их как лидеров. Говорят: "Хорошие фигуристки, да, качественно, красиво катаются". Но на этом - и все.

Спорт Фигурное катание
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