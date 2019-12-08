Российские лыжники взяли золото и серебро на этапе Кубка мира

Команды России заняли первое и второе места в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере.

В составе сборной, ставшей первой, выступали Евгений Белов, Илья Порошкин, Иван Якимушкин и Сергей Устюгов. Наши спортсмены показали результат 1 час 26 минут 46,8 секунды.

За команду, финишировавшей на второй строчке, бежали Андрей Ларьков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко и Илья Семиков (отставание от победителей составило 1,3 секунды). Замкнули тройку лидеров норвежцы (+8,9).

Для российских лыжников эта победа стала второй в нынешнем сезоне Кубка мира. Днем ранее первое место в скиатлоне занял Александр Большунов.

Добавим, что следующий этап Кубка мира пройдет 14-15 декабря в швейцарском Давосе.