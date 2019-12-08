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08.12.2019 08:00
Рубрика: Экономика

Рубль начнет 2020 год с позитива, но потом ситуация изменится

Текст: Георгий Панин
Владимир Рожанковский, LIFA Эксперт "Международного Финансового Центра", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Прежде, чем говорить о прогнозах на январь наступающего года, напомню, как складывался курс рубля последние пять лет.

Самыми худшими для него было первые месяцы зимы 2014-2015 годов и 2015-2016 годов. В первом случае произошло максимальное падение цен на нефть. Во втором - Россия ждала новую большую порцию западных санкций. В обоих случаях падение рубля составило 10 - 14 процентов.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Надо заметить, что в декабре 2014 года он начал девальвироваться сразу после заседания ОПЕК, которое состоялось в начале ноября. Таким образом, основную часть свободного падения рубль завершил еще до новогодних праздников. Но и потом, хотя и по более пологой траектории, падение продолжилось.

В отличие от этого, январи 2019 и 2018 годов были весьма позитивны для рубля. Не было падения цен на нефть, новых санкций. Свою роль сыграл традиционный позитивный момент: совпадение начала календарного и финансового года в России. В это время менеджеры предприятий, возвращающиеся из длинных новогодних праздников, должны размещать большие промышленные заказы, для чего им требуются в большом объеме рубли.

Следуя историческому паттерну (шаблону), рубль может до конца января 2020 года укрепиться до 62,50-62,20 к доллару и 69,90-70,40 к евро. После чего, опять же, в полном соответствии со своей многогодичной историей двинется обратно к 63,50-63,80 за доллар. Но при условии, что нефть продолжит торговаться в диапазоне 60-65 долларов за баррель. И не будет новых санкций, что вполне вероятно, поскольку в США парламент занят импичментом. И январь - кульминационный месяц этого процесса.

Что ждет рубль на следующей неделе

Главным событием предстоящей недели будет, безусловно, заседание Федеральной резервной системы (ФРС США). Большинство аналитиков, и мы склонны разделить их мнение, не ожидают очередного снижения базовой ставки. Это может оказать краткосрочное негативное влияние на рынки.

В преддверии заседания ФРС, во вторник, ожидаются данные по розничным продажам в США (Redbook, Красная книга) - также индикатор большой значимости в нынешней ситуации. Теоретически он может повлиять на решение Комитета по открытым рынкам ФРС.

Фото: Evan Vucci/ AP
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В среду, в день заседания, выйдет также весьма важная статистика по инфляции в США и располагаемым доходам потребителей. В конце дня будут традиционные данные по запасам нефти в Штатах от Минэнерго США. Они обычно влияют на нефть, которая, в свою очередь, сдвигает баланс котировок рубля. Впрочем, на этот раз ничего экстраординарного мы не ожидаем.

В целом, как минимум, до среды мы прогнозируем спокойную ситуацию с рублем с очень узким диапазоном значений. В пределах 63,60-64 в паре с долларом, и 70,60-71,20 в паре с евро.

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