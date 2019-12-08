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08.12.2019 19:46
Рубрика: В мире

95 евро за грамм

С 2020 года в ЕС заработают новые ограничения на автовыхлоп
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8035)
С 1 января 2020 года в Евросоюзе вступят в силу новые ограничения на выброс легковыми автомобилями в атмосферу углекислого газа. Согласно принятым изменениям, новенькие машины, только сошедшие с конвейера, должны выбрасывать не более 95 граммов CO2 на каждый пройденный километр.

Несоблюдение установленных норм повлечет за собой крупные штрафы. За каждый лишний грамм компании будут обязаны выплатить 95 евро. С учетом того, что объемы производства в ЕС исчисляются десятками и сотнями тысяч автомобилей, если поставленная руководством Евросоюза цель не будет выполнена, общая сумма штрафов может исчисляться миллиардами евро. Эксперты из Германии говорят даже о вполне конкретной сумме - 32 миллиардах, что в два раза больше предполагаемой прибыли европейской автомобильной промышленности за 2020 год.
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По данным Еврокомиссии, на транспортные средства приходится около 12 процентов общих выбросов в ЕС диоксида углерода. Так, с 2012 по 2015 год производители должны были снизить выбросы до 130 граммов CO2 на км (цель удалось достичь уже к 2013 году). Новые ограничения хотя и вступают в силу с 1 января, компании могут затянуть с их полным выполнением до 2021 года. Поскольку выхлоп высчитывается средний на все новые машины, то выбросы углекислого газа у выпускаемых тяжелых автомобилей могут превышать установленную планку, если при этом у производителя есть линия с экологически чистыми транспортными средствами. По словам автомобильного эксперта из ФРГ Матиаса Шмидта, отдельным производителям потребуется поддержка государства. Без этого компании будут вынуждены экономить, сокращать рабочие места, чтобы направить средства на разработку новых технологий. Корпорация Daimler уже объявила о подобных планах, хотя и не озвучила, сколько именно человек собирается уволить ради экономии миллиарда евро. А вот Audi избавится от 9500 сотрудников, чтобы сэкономить порядка 6 миллиардов евро на инвестиции в электромобили и цифровые технологии. Европейская ассоциация автопроизводителей полагает, что, несмотря на некоторые успехи и создание надлежащей инфраструктуры, количество автомобилей с альтернативными двигателями по-прежнему в 5 раз ниже числа автомашин, работающих на бензине. И серьезных изменений не ожидается. Согласно исследованию, проведенному в Италии, к 2030 году машины с двигателем внутреннего сгорания будут занимать 81 процент автомобильного парка, гибриды - 10 процентов, а электромобили - почти 9 процентов.

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