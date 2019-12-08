Сборная России по хоккею с победы стартовала на Мировом кубке вызова

Сборная России по хоккею (игроки до 18 лет) провела свой стартовый матч на Мировом кубке вызова. Команда Сергея Голубовича встречалась с хоккеистами команды "Канада-Восток". В первом периоде встречи команды присматривались друг к другу, а после перерыва Жереми Ламфрамбуаз оказался самым расторопным на добивании и открыл счет.

Российская команда смогла отыграться. Дмитрий Зуган прорвался из своей зоны, шайба досталась Никите Кирьянову, который отправил шайбу в сетку.

В третьем периоде сборная России вышла вперед после точного броска Данила Гущина, однако канадцы стараниями Довара Тинлинга перевели встречу в овертайм.

В дополнительное время россияне вырвали победу после броска Василия Пономорева - 3:2.

Вторую игру группового этапа турнира сборная России проведет 9 декабря в 00:00 по московскому времени против сборной Чехии.

"Что понравилось в сегодняшнем матче? Понравился результат. Состояние у команды пока еще очень разное, акклиматизация чувствуется, у нескольких ребят есть небольшие проблемы со здоровьем - ничего критичного, но нужно восстановиться", - сказал после матча наставник россиян Сергей Голубович.