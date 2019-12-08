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08.12.2019 19:22
Рубрика: Спорт

Сборная России стала пятой в женской эстафете по биатлону

Текст: Илья Соболев
Сборная России по биатлону стала пятой в женской эстафете на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Победу в гонке одержали норвежские спортсменки. Серебро завоевала команда Швейцарии, а замкнул тройку сильнейших квартет из Швеции.
Екатерина Юрлова-Перхт . Фото: Александр Вильф/РИА Новости Екатерина Юрлова-Перхт . Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Екатерина Юрлова-Перхт . Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Россиянки сразу оказались в позиции отстающих после не самой удачной стрельбы Тамары Ворониной, использовавшей три дополнительный патрона на "стойке". Отставание от лидеров сразу выросло почти до минуты. А на первом пункте передачи эстафеты сборная России оказалась лишь 16-й.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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В восьмерку сильнейших нашу команду вернула Светлана Миронова, показавшая на трассе приличную скорость, но, что еще важнее, выдающуюся стрельбу из нелюбимого положения стоя.

Лучшая возможность войти в число реальных претендентов на медали была у Екатерины Юрловой-Перхт. После ошибок конкуренток ей самой требовалось чисто отстреляться на втором огневом рубеже, но россиянка использовала два доппатрона и не сумела толком приблизиться к лидерам.

На финишном этапе за сборную России впервые в карьере бежала Лариса Куклина. На каждом из двух рубежей она использовала по одной дополнительной попытке, сумев поднять свою команду на пятую строчку.

Добавим, что накануне мужская сборная России показала в эстафете четвертый результат.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020
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