Сборная России стала пятой в женской эстафете по биатлону

Россиянки сразу оказались в позиции отстающих после не самой удачной стрельбы Тамары Ворониной, использовавшей три дополнительный патрона на "стойке". Отставание от лидеров сразу выросло почти до минуты. А на первом пункте передачи эстафеты сборная России оказалась лишь 16-й.
В восьмерку сильнейших нашу команду вернула Светлана Миронова, показавшая на трассе приличную скорость, но, что еще важнее, выдающуюся стрельбу из нелюбимого положения стоя.
Лучшая возможность войти в число реальных претендентов на медали была у Екатерины Юрловой-Перхт. После ошибок конкуренток ей самой требовалось чисто отстреляться на втором огневом рубеже, но россиянка использовала два доппатрона и не сумела толком приблизиться к лидерам.
На финишном этапе за сборную России впервые в карьере бежала Лариса Куклина. На каждом из двух рубежей она использовала по одной дополнительной попытке, сумев поднять свою команду на пятую строчку.
Добавим, что накануне мужская сборная России показала в эстафете четвертый результат.