Сборная России стала пятой в женской эстафете по биатлону

Сборная России по биатлону стала пятой в женской эстафете на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Победу в гонке одержали норвежские спортсменки. Серебро завоевала команда Швейцарии, а замкнул тройку сильнейших квартет из Швеции.

Россиянки сразу оказались в позиции отстающих после не самой удачной стрельбы Тамары Ворониной, использовавшей три дополнительный патрона на "стойке". Отставание от лидеров сразу выросло почти до минуты. А на первом пункте передачи эстафеты сборная России оказалась лишь 16-й.

В восьмерку сильнейших нашу команду вернула Светлана Миронова, показавшая на трассе приличную скорость, но, что еще важнее, выдающуюся стрельбу из нелюбимого положения стоя.

Лучшая возможность войти в число реальных претендентов на медали была у Екатерины Юрловой-Перхт. После ошибок конкуренток ей самой требовалось чисто отстреляться на втором огневом рубеже, но россиянка использовала два доппатрона и не сумела толком приблизиться к лидерам.

На финишном этапе за сборную России впервые в карьере бежала Лариса Куклина. На каждом из двух рубежей она использовала по одной дополнительной попытке, сумев поднять свою команду на пятую строчку.

Добавим, что накануне мужская сборная России показала в эстафете четвертый результат.