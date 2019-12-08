Сергей Лавров собрал аншлаг на конференции в Италии

Как преодолеть мышление времен "холодной войны" и вернуться к миру без разделительных линий - об этом глава МИД России Сергей Лавров рассуждал сразу на двух авторитетных форумах: сначала на площадке ОБСЕ в Братиславе, а сразу после - на международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог", которая пятый год подряд прошла в столице Италии под эгидой ее дипведомства. И пятый год подряд выступление гостя из России - как ни одного другого спикера - вызывало самый живой интерес: в зале, где при полном аншлаге проходила дискуссия с Лавровым, снова не осталось свободных мест. При этом, как убедилась корреспондент "РГ", многим участникам - а это более полусотни дипломатов высокого уровня, а также экспертов "мозговых центров" - выйти за пределы "разделительных линий" так и не удалось.

Как признал Лавров, регион Ближнего Востока и Северной Африки "стал жертвой агрессивных односторонних подходов и геополитической инженерии", что привело к росту нестабильности, всплеску терроризма и неконтролируемой миграции. Глава МИД напомнил, что "распутать узлы можно лишь на принципах международного права" при отказе от "архаичных инструментов сдерживания и блоковой философии". Но на деле, по его словам, происходит обратное, в том числе "растет количество учений и маневров Североатлантического альянса, в который настойчиво затягиваются государства региона без учета волеизъявления их народов". Сирия, Ирак, Ливия, чья государственность была уничтожена, - все эти "болевые точки", о которых расспрашивали Лаврова, остаются очагами нестабильности в немалой степени из-за военных авантюр внешних игроков.

При этом глава МИД призвал называть вещи своими именами: "Всему международному сообществу надо понимать, его мы хотим. Если мы хотим демократии, которую принесли в Ливию, то давайте так и скажем. Другое дело, если мы все-таки считаем, что, каким бы авторитарным ни был режим Каддафи, стабильность там вообще не подвергалась сомнению и никаких проблем от Ливии Европа не видела".

Тезисы российского министра фактически подтвердили другие участники конференции на панельных сессиях. Так, помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер активно отстаивал "трансатлантическое единство союзников по НАТО, которая в течение последних 70 лет расширяла границы, вовлекая в свою орбиту государства и народы на основе общих ценностей". Этот ценностный подход господин Рикер распространял и на Ближний Восток. Зато американских экспертов волновала "активная вовлеченность России в дела региона", прежде всего - Сирии. Но даже они соглашались: Вашингтону приходится считаться с тем фактом, что "Москва сумела выстроить отношения со всеми союзниками Америки", о чем, например, упомянул профессор политологии университета Мейсона Марк Кац. Тем временем европейцы откровенно сетовали на то, что голос Старого Света в ближневосточной политике почти не слышен.

Выступление российского гостя вызвало самый живой интерес

"Евросоюзу пора перестать комментировать ситуацию со скамейки запасных, но "показать зубы" и предложить собственную стратегию, основанную не только на правильных словах, но и на реальных делах", - отметил депутат бундестага, представитель группы по международным делам от фракции христианских демократов Родерих Кизеветтер. При этом политик признал, что "катастрофы в Сирии, Ираке, Ливии, которые в конечном итоге отразились и на ЕС, во многом стали результатом вмешательства Запада, который не предпринял никаких шагов для политического разрешения конфликтов в этих странах".