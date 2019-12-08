Шойгу: Ситуация в сфере безопасности продолжает ухудшаться

Механизм совместной ликвидации угроз, которые встают перед Россией и странами НАТО, работает все хуже, причем не по нашей вине. Об этом в интервью для телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Наши партнеры, ведомые, естественно, США, выходят из все большего и большего количества соглашений, и пространство безопасности становится все уже и уже. А те угрозы, которые существовали до этого, и нам казалось, что у нас есть варианты и возможности продвинуться по их минимизации еще дальше, - к сожалению, это все не только остановлено, но и с каждым годом деградирует", - заявил он в телеэфире и высказался за возобновление сотрудничества России с Североатлантическим блоком.

Вообще всё, что в последние годы происходит во взаимоотношениях нашей страны с НАТО, и особенно приближение инфраструктуры альянса к рубежам РФ и ее союзников, серьезно беспокоит российских политиков и военных. Об этом они говорят открыто и подтверждают свои слова фактами.

К примеру, тот же Шойгу в конце октября прошлого года на совместной коллегии оборонных ведомств России и Беларуси в Минске заявил, что военная активность НАТО у границ Союзного государства достигла небывалого уровня со времен холодной войны. Политика альянса направлена на усиление передового военного присутствия на восточном фланге, для этого широко используется миф о российской угрозе. По словам Шойгу, военные НАТО не просто обозначают присутствие у наших рубежей, а отрабатывают в непосредственной близости от границ наступательные боевые действия. В этой зоне расширяются масштабы оперативной и боевой подготовки, растет их интенсивность, к демонстрации силы руководство альянса активно подключает внеблоковые страны.

Чтобы не быть голословным, российский министр тогда в качестве примера сослался на учения объединенных вооруженных сил НАТО, которые альянс организовал осенью 2018 года в Норвегии. На стадии подготовки к маневрам было хорошо видно, как западные генералы наращивают боевой состав своих частей и подразделений. В итоге численность привлекаемых к учениям военнослужащих выросла до 50 тысяч. Был сформирован ударный кулак из 120 самолетов, 60 кораблей и свыше 10 тысяч единиц вооружения и военной техники.

"Географические районы для крупных военных учений выбираются все ближе и ближе к российским границам", - отметил тогда Шойгу.

Одновременно был зафиксирован значительный рост разведывательной активности НАТО на Балтике и Черноморском регионе. По словам Шойгу, только в 2018 году российские боевые самолеты более 120 раз поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы.

"Усиливается напряженность в связи с действиями Запада по повышению военной мобильности, конечная цель которой - обеспечить быстрое перемещение американских войск и сил по территории Европы", - подчеркнул тогда министр.

Он добавил, что для организации приема и размещения такого "пополнения" в странах Балтии и восточноевропейских государствах сформировали координационные центры, оборудовали передовые аэродромы, модернизировали морские порты. А еще там создают систему заблаговременного складирования имущества и вооружения.

"Совершенствование инфраструктуры проводится с целью минимизировать сроки переброски войск из глубокого тыла к внешним границам и тем самым повысить наступательные возможности", - сказал министр обороны РФ.

Не добавляют оптимизма нашим военным и планы польского правительства разместить в стране на постоянной основе американскую дивизию. Эти планы Шойгу назвал "контрпродуктивными, не способствующими сохранению стабильности и укреплению региональной безопасности". Он не скрывал: в таких условиях Россия и ее союзники вынуждены принимать ответные меры по нейтрализации возможных военных угроз на всех направлениях. Тогда же Шойгу дал понять, что наша страна не хочет втягиваться в военную конфронтацию с Западом и по-прежнему стремится к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере безопасности.