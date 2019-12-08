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08.12.2019 15:11
Рубрика: В мире

Шоумен съел приклеенный к стене банан стоимостью 120 тысяч долларов

Текст: Андрей Васильев

Известный в Америке провокатор и художник-авангардист Дэвид Датуна из Нью-Йорка устроил очередное скандальное представление перед открытием выставки в галерее Эммануила Перротина в Майами-Бич, штата Флорида. Он съел "произведение", которое было продано неназванному французскому коллекционеру за 120 тысяч долларов, сообщает The Maimi Herald.

Фото: iStock
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Эта, с позволения сказать, "картина" итальянского художника Маурицио Каттелана под названием "Комедиант" представляет собой обычный спелый банан, который был приклеен скотчем к стене галереи. Эта "работа", которая, как уверяет итальянец, поставляется с сертификатом подлинности, а владелец может заменить банан на другой по мере необходимости, вызвала ажиотаж у многочисленных искусствоведов и посетителей.

Итак, за 15 минут до начала выставки Датуна подошел к стене, оторвал от нее скотч и быстро съел банан перед конференц-центром, заполненным любителями искусства. "Несмотря на то, что банан был съеден, это не умаляет целостности произведения искусства, проданного за шестизначную сумму", - сказал Люсьен Террас, исполнительный директор галереи. По его словам, провокатор "не разрушил произведение искусства, ведь банан - это идея". Террас убежден, что "картина" точно передает облик измученного жизнью комедианта. Он сказал, что ее фотографировали больше, чем "Мону Лизу" в Лувре. По словам представителя галереи Пегги Лебефа, изумленная и ошеломленная женщина из толпы думала, что Каттелан съел свой собственный банан со стены. Когда ей сказали, что это не итальянец, а Датуна ест банан, она спросила того, что он делает. Датуна ответил, что он артист. "Но ты не должен прикасаться к искусству!" - сказал Лебеф Датуне.

Владелец галереи Эммануэль Перротин уже собирался отправиться в аэропорт, когда ему сообщили, что банан был съеден. Он, по словам наблюдателей, был явно расстроен. Один из посетителей выставки попытался подбодрить его и вручил ему свой собственный банан. Перротин и его помощник прикрепили этот банан к стене скотчем. Галерея сообщила об инциденте в полицию, но Датуна не был арестован. "Наверное, это было интересно", - сказал капитан полиции Майами-Бич Стивен Фельдман, прибывший в галерею.

Между тем, как отмечает газета, за те деньги, что Кателлан продал свой банан коллекционеру, Датуна мог бы купить 631 579 бананов в соседней с галереей лавке "Торговец Джо", где бананы продают по 0,19 доллара каждый.

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