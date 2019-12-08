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08.12.2019 08:52
Рубрика: В мире

Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу

Российский журналист и ведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова, прозвучавшие на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, была озвучена мысль, что после саммита в "нормандском формате" может произойти эскалация конфликта на юго-востоке страны.

Опрос: Большинство украинцев выступают за компромисс по Донбассу

"Какая эскалация? Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".

Напомним, 9 декабря в Париже урегулирование конфликта в Донбассе обсудят лидеры России, Украины, Франции и Германии, сообщает РИА Новости.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины Отношения России и Украины
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