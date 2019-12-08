Сотрудники более девяти тысяч компаний прошли обучение в Школе экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ) за три года ее работы. Обучение сотрудников - это один из двух основных запросов (наряду с поиском рынков сбыта) состоявшихся и потенциальных экспортеров, которые обращаются в РЭЦ, рассказала "РГ" гендиректор школы Алисия Никитина.

У нее три программы - базовая, "Акселератор экспортного роста" для более крупных и опытных компаний и "Экспортный форсаж" для малых и средних предприятий.

Если компания готова поставлять товар на внешние рынки, но не знает, с чего начать, какие процедуры нужно пройти, какие документы собрать, как найти партнера, как выбрать рынок, ей стоит прослушать все 11 курсов базовой программы. Они охватывают все аспекты, начиная от маркетинга и техники переговоров и заканчивая такими узкими вопросами, как таможенный или валютный контроль. Если у компании есть опыт, но какой-то вопрос постоянно "провисает" (например, в части таможенного сопровождения), то она может направить профильного специалиста на один специализированный курс, говорит Никитина.

Школа не стала делать выездные семинары, в качестве операторов для организации и проведения образовательных мероприятий выступили региональные центры поддержки экспорта. Тренеры приезжают на обучение в Москву, а затем едут преподавать по методикам и программам Школы экспорта в регионы. Это позволило охватить основную часть страны (в программе участвуют 66 регионов) и добиться единого уровня преподавания, объясняет Никитина.

Даже опытные экспортеры отмечают, что обучение для них крайне полезно

Обучение по программе "Акселератор экспортного роста" построено так, что компании должны сразу применять полученные знания и показывать конкретный результат - экспортные контракты. Для каждой компании разрабатывается свой план: кому-то нужно оптимизировать сайт и провести переговоры, кому-то доработать продукцию под требования потребителей - это может быть маркетинговое исследование на конкретном рынке, внедрение каких-то изменений на производстве, получение зарубежного сертификата. "Даже опытные экспортеры отмечают, что акселератор крайне полезен, потому что он собирает и систематизирует те знания, которые порой приходится по крупицам собирать не один год", - говорит Никитина.

В программе три модуля: проверка готовности к экспорту, формирование конкурентоспособного предложения, заключение контракта. Замысел состоит в том, чтобы предприятия заключали первый экспортный контракт в течение 12 месяцев после начала обучения - этого результата должны достичь не менее 25% прошедших обучение компаний (из 12 компаний-участниц пилотного запуска 4 компании заключили экспортные контракты в течение года). В этом году обучение в "Акселераторе экспорта" прошли 82 компании, 59 еще проходят обучение. Уже заключено 7 экспортных контрактов.

Участие в программе "Экспортный форсаж" субсидируется в рамках нацпроекта по МСП, обучение идет непосредственно в регионах. Уже участвуют шесть регионов, полномасштабный запуск программы запланирован на 2020 год. Результатом обучения должна стать подготовка трех планов выхода на внешний рынок, проработка воронки потенциальных клиентов, проведение первых переговоров с покупателями и подготовка коммерческого предложения, учитывающего потребность в заемном финансировании, гарантировании, кредитном страховании.