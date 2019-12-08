У нее три программы - базовая, "Акселератор экспортного роста" для более крупных и опытных компаний и "Экспортный форсаж" для малых и средних предприятий.
Если компания готова поставлять товар на внешние рынки, но не знает, с чего начать, какие процедуры нужно пройти, какие документы собрать, как найти партнера, как выбрать рынок, ей стоит прослушать все 11 курсов базовой программы. Они охватывают все аспекты, начиная от маркетинга и техники переговоров и заканчивая такими узкими вопросами, как таможенный или валютный контроль. Если у компании есть опыт, но какой-то вопрос постоянно "провисает" (например, в части таможенного сопровождения), то она может направить профильного специалиста на один специализированный курс, говорит Никитина.
Школа не стала делать выездные семинары, в качестве операторов для организации и проведения образовательных мероприятий выступили региональные центры поддержки экспорта. Тренеры приезжают на обучение в Москву, а затем едут преподавать по методикам и программам Школы экспорта в регионы. Это позволило охватить основную часть страны (в программе участвуют 66 регионов) и добиться единого уровня преподавания, объясняет Никитина.
Обучение по программе "Акселератор экспортного роста" построено так, что компании должны сразу применять полученные знания и показывать конкретный результат - экспортные контракты. Для каждой компании разрабатывается свой план: кому-то нужно оптимизировать сайт и провести переговоры, кому-то доработать продукцию под требования потребителей - это может быть маркетинговое исследование на конкретном рынке, внедрение каких-то изменений на производстве, получение зарубежного сертификата. "Даже опытные экспортеры отмечают, что акселератор крайне полезен, потому что он собирает и систематизирует те знания, которые порой приходится по крупицам собирать не один год", - говорит Никитина.
В программе три модуля: проверка готовности к экспорту, формирование конкурентоспособного предложения, заключение контракта. Замысел состоит в том, чтобы предприятия заключали первый экспортный контракт в течение 12 месяцев после начала обучения - этого результата должны достичь не менее 25% прошедших обучение компаний (из 12 компаний-участниц пилотного запуска 4 компании заключили экспортные контракты в течение года). В этом году обучение в "Акселераторе экспорта" прошли 82 компании, 59 еще проходят обучение. Уже заключено 7 экспортных контрактов.
Участие в программе "Экспортный форсаж" субсидируется в рамках нацпроекта по МСП, обучение идет непосредственно в регионах. Уже участвуют шесть регионов, полномасштабный запуск программы запланирован на 2020 год. Результатом обучения должна стать подготовка трех планов выхода на внешний рынок, проработка воронки потенциальных клиентов, проведение первых переговоров с покупателями и подготовка коммерческого предложения, учитывающего потребность в заемном финансировании, гарантировании, кредитном страховании.