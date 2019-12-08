Совфед обсудит тему учительских зарплат во второй половине декабря

Сенаторы направили запросы в правительство, чтобы получить самые свежие данные по ситуации с заработными платами учителей. Предметное обсуждение вопроса намечено на вторую половину декабря, рассказала "РГ" глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Есть поручение председателя СФ Валентины Матвиенко в связи с тем, что педагоги из регионов часто поднимают вопросы зарплаты. Это один из самых острых вопросов, он находится на контроле нашего комитета, - сказала она. - Мы во второй половине декабря планируем провести встречу, чтобы, воспользовавшись более свежим срезом данных, посмотреть, что происходит с заработной платой педагогов".

К обсуждению буду приглашены профсоюзы, представители министерства просвещения, регионов. Коллеги из бюджетного комитета СФ помогут комитету по науке разобраться в финансовой стороне дела. В итоге сенаторы решат, нужна ли корректировка нормативной базы и какова должна быть политика федерального центра.

"Наш главный ориентир - это "майские" указы президента о том, что средняя заработная плата педагогов конкретного субъекта должна быть не ниже, чем средняя по экономике региона", - подчеркнула глава комитета СФ по образованию.

Сейчас, по ее словам, "имеется ряд вопросов" по исполнению указов в регионах, "прежде всего, относительно базовой и стимулирующей части зарплаты". При одной и той же общей сумме "на руки" базовая часть кое-где составляет менее половины. Это делается, чтобы формально соблюсти требования "майских" указов. Но такие уловки региональных чиновников противоречат рекомендациям минпросвещения: там считают, что базовая часть зарплаты должна быть не менее 70%. Чем она больше - тем больше гарантия достойной оплаты труда учителя и тем меньше дополнительная нагрузка.

"Очень важно, чтобы на местах субъекты утверждали так называемую ставку, которая была бы понятной, реалистичной, чтобы у педагога оставалось время готовиться к урокам, проверять тетради, заниматься самообразованием", - считает Лилия Гумерова. Иначе, пояснила она, имея ставку 36 часов, педагог должен взваливать на себя "неимоверные нагрузки", чтобы получить законный минимум.

Многое здесь зависит не только от достатка в регионе, но и от губернатора, от конкретного директора, сказала она, сославшись на опыт родного Башкортостана. "Когда мы по врачам, по учителям занимались предметно, то видели: если есть желание, стимулирующая часть становится только стимулирующей, и процесс этот открытый и понятный", - привела пример сенатор.

Что касается возвращения к единой тарифной сетке, о которой говорил на днях зампред комитета Виктор Смирнов, то "это однозначно не консолидированная позиция комитета", отметила Гумерова. После поручения председателя СФ комитет направил запросы в правительство, чтобы "выйти на взвешенные и исполнимые с точки зрения бюджетов регионов решения", добавила она.

В Совфеде понимают, что отдельные регионы не платят учителям, как положено, "не потому, что не хотят, а потому, что в субъекте не хватает финансовых возможностей, есть организационные сложности или более глубокие причины экономического характера". "Я не сторонник популистских мер, которые не подкреплены финансово, не изучены обществом. Любое решение должно приниматься продуманно, взвешенно, для пользы дела", - заключила Лилия Гумерова.