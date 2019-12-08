США ведут дело к развалу Всемирной торговой организации

Дональд Трамп, идущий на перевыборы президента США в 2020 году под лозунгом "Сохраним Америку великой" и развязавший ради этого беспощадную "торговую войну" с конкурентами, продолжает последовательный демонтаж отдельных и не устраивающих Вашингтон элементов сложившейся системы международных отношений.

Очередной "жертвой" экономического протекционизма главы Белого дома уже на этой неделе рискует стать Всемирная торговая организация (ВТО). Работа этой ключевой для глобальных торгово-экономических отношений структуры, объединяющей 164 страны, может оказаться полностью парализованной в результате новых односторонних действий американцев.

Как сообщили СМИ, взятый Вашингтоном курс на фактическое уничтожение Апелляционного суда Всемирной торговой организации - конечной инстанции для разрешения возникающих между странами торговых споров - даст свои результаты уже 10 декабря.

В этот день два судьи из семи положенных этому органу по штату покинут свои позиции в связи с выходом на пенсию. А оставшийся в "единственном экземпляре" представитель "всемирной торговой Фемиды" окажется не в состоянии выносить правомочные решения по рассматриваемым ВТО делам.

С учетом того, что любые замены на вакантные места в суде ВТО уже в течение длительного времени сознательно блокируются Белым домом, работа этого органа может быть окончательно атрофирована. А вместе с этим исчезнет и смысл существования системы многосторонней торговли, создававшейся с конца 40-х годов XX века.

Действия Трампа по развалу ВТО перешли "красную линию" даже для самых ярых союзников США

Парадокс в том, что в свое время не кто иной, как США, действуя в русле своих интересов, приложили руку к либерализации глобальных экономических отношений и созданию Генерального соглашения по тарифам и торговле - прообраза будущей ВТО. Однако в изменившихся глобальных экономических условиях, утраты лидерства и сдачи позиций в международной торговле Китаю и Евросоюзу Вашингтон предпочел пойти по пути "я тебя породил - я тебя и убью". Именно так трактуют нынешние действия американцев, пришедших к выводу о том, что ВТО и ее судебные органы лишь вредят национальным интересам Белого дома, многочисленные комментаторы.

Между тем, развал данного института международной торговли может обернуться очередным мощным ударом по глобальной экономике. "Ваши решения могут открыть дверь к более непредсказуемым, ничем неограниченным односторонним подходам и падению уровня инвестиций, роста и рабочих мест", - заявил генеральный директор ВТО Роберту Азеведу в отношении фактического саботажа со стороны Вашингтона работы Апелляционного суда этой организации.

Все давно и хорошо известно, что перманентно пребывающие в эйфории собственной исключительности США всегда и всеми силами сопротивлялись юридически обязывающим решениям международных структур. Но действия Трампа по фактическому развалу ВТО перешли "красную линию" даже для союзников США.

"Существует спор между 163 членами и ВТО и Соединенными Штатами", с неудовольствием заявила в прошлом месяце теперь уже экс-еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальстрём. В Евросоюзе уверены, что конечная цель Дональда Трампа - "мир без ВТО", где он рассчитывает выбить для США более выгодные условия, отметило в этой связи немецкое издание Spiegel.