Ученые назвали три основных этапа старения человека

Биологическое старение человека происходит в три этапа и связано с изменением качественного состава крови. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета.

Исследователи провели анализ плазмы 4263 человек в возрасте 18-95 лет и выявили, что состав 1379 из трех тысяч белков сильно меняется в течение жизни.

Как заявил профессор неврологии и один из руководителей Стэнфордского исследовательского центра по болезни Альцгеймера Тони Висс-Корай, изменения в уровнях многочисленных белков, которые мигрируют из тканей организма в циркулирующую кровь, не только характеризуют, но с большей долей вероятности вызывают феномен старения.

- Белки являются "рабочими лошадками" составляющих клеток организма, и когда их относительные уровни претерпевают существенные изменения, это означает, что вы тоже изменились. Глядя на тысячи из них в плазме, вы получаете представление о том, что происходит по всему телу, - сказал ученый.

Результаты исследования показали, что физиологическое старение не происходит равномерно, а имеет три явных этапа в жизненном цикле - в основном, в 34, 60 и 78 лет. Это вызвано резким изменением количества большинства белков - основное время оно остается неизменным, и в какой-то момент происходит внезапное увеличение или понижение. Такие сдвиги и позволяют выделить три основных периода жизни человека: молодость, поздний средний возраст и пожилой возраст.

Кроме того, в ходе своей работы ученые выявили доказательство теории, что мужчины и женщины стареют по-разному. Из 1379 сильно меняющихся с возрастом белков около 900 оказались способны предсказывать возраст человека одного пола в отличие другого.

Исследователи отмечают, что обнаруженный механизм вряд ли позволит создать лекарство от старения, но благодаря ему удастся разработать более эффективные методы борьбы с возрастными заболеваниями.