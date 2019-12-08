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08.12.2019 12:31
Рубрика: Спорт

Усманов назвал дискриминацией запрет спортсменам выступать под своим флагом

Текст: Артур Нанян
Президент Международной федерации фехтования (МФФ) Алишер Усманов написал письмо главе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейгу Риди и президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В письме Усманов осудил возможное отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Он также назвал дискриминацией возможный запрет на выступление под своим флагом.

По мнению Усманова, "беспощадная борьба с допингом не должна превращаться в линчевание и применение новых санкций за одно и то же нарушение".

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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"Наказание виновных не должно лишать невиновных элементарных человеческих прав. Предлагаю исходить из этой цели и обеспечить право чистых российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях без дискриминации и необоснованных ограничений", - написал Усманов.

Напомним, что в ноябре комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующей кодексу организации и на четыре года лишить наших спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также проводить международные турниры на территории России. Заседание исполкома ВАДА, на котором будет принято решение по вопросу РУСАДА, состоится завтра в Лозанне.

Спорт Спортивная жизнь Допинг Олимпиада-2020
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