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08.12.2019 23:54
Рубрика: В мире

В Германии каждый пятый 15-летний школьник читает с трудом

Текст: Алина Хохлова

Каждый пятый 15-летний школьник в Германии не в состоянии понять простой текст. К такому выводу пришла международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA. Газета Bild, узнав об этом, корнем проблемы назвала миграцию. Однако, как оказалось, в ухудшении уровня школьного образования виноваты не только беженцы.

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PISA сравнила результаты учеников по чтению, математике и естествознанию с таким же исследованием в 2016 году. Выяснилось, что успеваемость по этим трем предметам заметно упала. По чтению немецкие школьники в среднем набрали 498 баллов (в 2016 году - 509), по математике - 500 (в 2016 году - 506), а в естествознании - 503 (в 2016 году - 509). Для сравнения - в Эстонии средний балл по трем предметам составил 570 баллов.

Основная проблема ухудшения школьного образования кроется в нехватке учителей. По данным газеты Die Welt, к 2025 году дефицит составит более 26 тысяч преподавателей. Поэтому любые стратегии, направленные на улучшение образования, бесполезны, если их некому реализовывать.

Из-за нехватки учителей количество учеников в классах значительно увеличилось. Вместо 30 школьников в одном классе могут быть 40. Для страны с маленьким запасом природных ресурсов, которая делает ставку на образование и инновации, сложившаяся ситуация является неприемлемой.

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Из-за большого числа мигрантов в классах проблемы с обучением могут быть решены только с помощью группового обучения. А как это сделать, если педагогов в школах не хватает?

Еще в 2003 году на Постоянной конференции министров образования и культуры земель ФРГ участники отметили, что количество учителей в школах недостаточно. Об этой проблеме не раз говорили, однако на тот момент политики на нее так и не отреагировали.

Нехватку учителей правительство Германии пытается решить привлечением в школы специалистов из других областей. Люди, изучавшие в институте математику, химию, биологию или литературу, могут стать педагогами без педагогического образования. В 2017 году в Берлине количество таких учителей составило 41% от общего числа.

Фото: iStock
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В то время как в стране не хватает учителей, более пяти тысяч преподавателей с соответствующим образованием работает по временным контрактам. Они приходят на работу в школу в начале учебного года, а перед летними каникулами их увольняют, чтобы не платить зарплату за шесть недель. Так, земля Баден-Вюртемберг экономит на этом 12,5 миллиона евро в год. На летнее время учителя становятся безработными без права на пособие по безработице, для которого надо проработать на последнем месте полные 12 месяцев.

Здесь включается желание региональных правительств сэкономить и федеральная политика. Уже давно известно, что правительство Германии избегает долгосрочного планирования, занимаясь сиюминутными вопросами, как, например, установление автоматов с презервативами в школах, что должно стать частью полового воспитания подростков.

В мире Европа Германия
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