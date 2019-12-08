В Госдуме предложили переписать проект о домашнем насилии

Напомним, что базовый законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" был опубликован на сайте Совета Федерации для общественного обсуждения. Он, в частности, предполагает введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от обидчика. Одновременно появилась информация о подготовке поправок в КоАП. В числе озвученных мер - неисполнение гражданином защитного предписания повлечет наложение административного штрафа от 1 тысячи до 3 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Законопроект готовится к внесению: как сообщила 6 декабря вице-спикер верхней палаты парламента Галина Карелова, замечания сенаторы принимают до 15 декабря.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина отметила, что сенаторы и депутаты работают в команде. И хотя в нижней палате не во всем согласны с верхней, однако необходимо принять важный документ и договориться о нюансах, уверена депутат.

В замечаниях, подготовленных в Госдуме, подробно обосновывается каждое предложение - в том числе с использованием международной судебной практики.

Добавить побои

В первую очередь, депутаты хотят уточнить предмет регулирования. В версии сенаторов, говорится в тексте, не указаны права пострадавших от домашнего насилия. А это, между прочим, является одной из важнейших целей принятия указанного проекта. Ссылаясь на Конституцию РФ и международные акты, депутаты предлагают прописать защиту прав.

Предлагается также существенно уточнить определение "семейно-бытового насилия". В опубликованной редакции полностью исключаются из-под действия закона все виды физического насилия (побои, причинение вреда здоровью и т.п.). Ведь в понятие семейно-бытового насилия сенаторы предложили включать только умышленные деяния, не содержащие признаки административного правонарушения или уголовного преступления.

- Таким образом, все потерпевшие, которые ожидают принятия процессуального решения по своему заявлению, лишаются мер защиты и социальной поддержки в самой острой и опасной фазе конфликта, - подчеркивается в документе.

Кроме того, в случае совершения правонарушения или преступления в отношении нарушителя будет невозможно применить ни одну меру профилактики, предусмотренную предлагаемым проектом закона. Будь то профилактические беседы, специализированные психологические программы для нарушителей и т.п.

Важно также, что если нарушитель совершил преступление небольшой степени тяжести (например, умышленно причинил легкий вред здоровья, угрожал убийством), то его не лишат свободы. В результате после вступления в силу приговора потерпевший остается полностью беззащитным.

Преследование - тоже насилие

Депутаты предлагают сформулировать определение семейно-бытового насилия так: "Умышленное противоправное деяние (действие или бездействие) в отношении близкого лица (лиц), включая преследование, если это деяние причиняет физическую боль, наносит вред жизни, здоровью и (или) имуществу таких лиц, а также угроза совершения подобного деяния".

Преследование - одна из наиболее часто встречающихся форм семейно-бытового насилия, указывают авторы замечаний. Его определение в проекте предлагается прописать отдельно.

Под преследованием следует понимать действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле. Это может выражаться в поиске пострадавшего, попытке выяснить его место проживания или пребывания, ведении переговоров, в том числе посредством средств связи и интернета, а также ряд прочих действий.

Не хватает сожителей и иждивенцев

Уточнения требует и понятие лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию.

В сенаторской формулировке отсутствуют сожители (лица, которые совместно проживают и ведут совместное хозяйство, но при этом не связаны свойством), а также бывшие сожители. Между тем, почти 30% семей проживали совместно и вели совместное хозяйство до заключения официального брака. Депутаты предлагают это исправить.

Авторы документа, кроме того, считают целесообразным распространить действие закона не только на пострадавших лиц, но и на их иждивенцев, а также на помогающих пострадавшим представителей субъектов профилактики.

Особо надо прописать и права иждивенцев и указанных третьих лиц. Среди них - право на обращение в целях получения социально-правовой защиты, получение социальных услуг, обращение за защитным предписанием.

Отметим, что, согласно законодательству, под иждивенцами понимаются дети до 18 лет, а также братья и сестры, не достигшие трудоспособного возраста. Кроме того, это родители-пенсионеры, родственники-инвалиды, малолетние внуки и ряд других категорий.

Поддержка, но не сохранение

Основные принципы профилактики семейно-бытового насилия тоже предлагается корректировать.

У сенаторов профилактика должна основываться на принципе поддержки и сохранения семьи.

- Деятельность органов профилактики, направленная на сохранение семьи в ситуации семейно-бытового насилия, может привести к нарушению права пострадавшего на безопасность и защиту от насилия, - отметили авторы замечаний.

Они предлагают "убрать" принцип сохранения семьи и оставить только поддержку. Кроме того, дополнительно прописать принцип равного, свободного доступа к мерам профилактики и социально-правовой защите.

Возражение у депутатов также вызвала норма в сенаторском законопроекте, касающаяся некоммерческих организаций. А именно - право содействовать примирению лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, с нарушителем. Однако это может привести к излишнему давлению на пострадавшего, указали депутаты. Они предлагают это положение убрать.

Коррекция для защитных предписаний

Нормы статьи о защитном предписании, по мнению представителей нижней палаты, также нуждаются в корректировке.

Депутаты, в частности, хотят уточнить, когда защитное предписание должно выноситься. Это, в их версии, происходит незамедлительно на месте совершения домашнего насилия. В случае невозможности оно может быть вынесено в служебном помещении органа внутренних дел или в помещении органа местного самоуправления сельского поселения.

Предложено также дополнить порядок вручения предписания, а также прописать меры на случай отказа или невозможности его получить.

Меняется и возраст лиц, в отношении которых могут выноситься такие предписания. В сенаторской версии лицо должно достигнуть 18 лет, в депутатской - 16-ти.

Дополняется перечень запретов для тех лиц, в отношении которых принято такое решение. Предлагается запретить преследовать пострадавшего, а также умышленно приближаться к нему на расстояние ближе, чем на 50 метров. В версии сенаторов таких ограничений нет.

Целесообразно уточнить порядок и срок для обжалования предписания, отметили в Госдуме.

Это три дня с момента его получения - при этом обращаться можно в вышестоящий орган, либо в прокуратуру. Жалоба на вынесение защитного предписания подлежит рассмотрению в срок до 5 суток.

Статью о судебном защитном предписании рекомендуется дополнить теми же запретами.

Кроме того, авторы замечаний считают нужным обязать нарушителя покинуть место совместного жительства или место совместного пребывания с пострадавшим, когда жилое помещение находится в личной собственности пострадавшего лица.

Меры ответственности

Ответственность за нарушение защитного предписания и судебного защитного предписания депутаты тоже хотят скорректировать.

В проекте закона предусмотрена административная ответственность - штрафы и арест.

- Такого рода санкции приведут к ошибке, которая уже была допущена при декриминализации побоев, - заявили в Госдуме. - Предлагаемая ответственность настолько ничтожна, что не будет являться сдерживающим фактором для правонарушителя.

Кроме того, штрафы будет сказываться на финансовом состоянии семьи.

Депутаты советуют предусмотреть административную ответственность в случае первого нарушения защитного предписания, а для повторного нарушения предписаний ввести уголовную ответственность. Самое суровое наказание следует предусмотреть в виде одного года лишения свободы, указано в рекомендациях.

В качестве иных видов наказания рекомендуется предусмотреть исправительные и обязательные работы. Это также позволит суду возлагать на осужденного ряд профилактических обязанностей (контроль за поведением осужденного, обязанность не посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма и наркомании).

Защита от побоев

Дополнительно предлагается защитить тех, кто терпит физическое насилие в кругу семьи.

Необходимо расширить возможности суда при назначении наказания правонарушителям, неоднократно наносящем побои, указали авторы.

В связи с этим депутаты предложили поправить 116.1 УК РФ, которая предусматривает максимально строгое наказание - арест на срок до трех месяцев. Ведь исполнение именно данного вида наказания невозможно в связи с тем, что в России не функционируют так называемые "арестные дома". Соответственно, данный вид наказания судами не применяется.

- Предлагаем исключить из ст. 116.1 УК РФ санкцию в виде ареста и заменить ее на санкцию в виде лишения свободы на срок до одного года, - говорится в замечаниях.

Предложения по профилактике

Для системной профилактики семейно-бытового насилия особенно важно иметь межведомственный механизм взаимодействия государственных органов по этой проблеме. Для того, чтобы механизм успешно функционировал, рекомендуется предусмотреть в проекте закона обязанность по обучению и подготовке сотрудников субъектов профилактики.

Также необходимо, как указали депутаты, предусмотреть право пострадавших от семейно-бытового насилия на получение всех видов бесплатной юридической помощи при получении судебного защитного предписания. Особо следует прописать и то, что социальные услуги в целях защиты граждан от семейно-бытового насилия предоставляются бесплатно.