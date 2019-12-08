В Италии зажгли самую большую елку в мире

В итальянской коммуне Губбио (регион Умбрия, центральная Италия) состоялась ежегодная церемония зажжения самой большой новогодней елки в мире.

Гигантская елка высотой 750 метров и шириной 450 метров представляет собой световую инсталляцию на южном склоне горы Инджино, созданную из более чем 700 неоновых огней и соединенных между собой электрическим кабелем длиной около 20 метров. Верхушку елки украшает рождественская звезда, меняющая цвет каждые 5 минут.

Неоновую елку зажигают над Губбио 38 лет подряд, по инициативе группы волонтеров. В 1991 году она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая новогодняя елка в мире. В 2014 году елку лично зажег Папа Римский Франциск.

В этом году авторы проекта предлагают всем желающим "усыновить" огонек на этом рождественском дереве и посвятить его близкому человеку. Все вырученные средства будут переведены в пользу гуманитарного фонда Save The Children.

Полюбоваться уникальной новогодней елкой можно будет до января.