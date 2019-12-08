Когда пенсионеры должны лично подтверждать право на получение пенсии

Пожилых граждан старше 80 лет приглашают лично явиться в отделение Пенсионного фонда, чтобы они подтвердили свое право на получение пенсии - такую информацию в последние дни разместили сразу несколько СМИ. "Российская газета" направила запрос в ПФР, попросив объяснить, зачем нужны такие "личные явки", ведь речь идет о людях, которым зачастую даже передвигаться сложно.

Как выяснилось, возраст пенсионера тут особого значения не имеет. "Проверяют" пенсионеров, которые не получают деньги лично. Дело в том, что оформить выплату можно разными способами: например, в городах граждане чаще всего используют перевод на банковскую карту, а в сельской местности удобнее получать пенсию наличными из рук почтальона. Для получения российской пенсии за рубежом понадобится СНИЛС Есть и такая форма, как выплата пенсии по доверенности - когда деньги получает другой гражданин. Именно в этом случае закон "О страховых пенсиях" требует от пенсионера подтверждать раз в год факт своей регистрации по месту получения средств. "Пенсионер должен хотя бы раз в год лично получить деньги либо обратиться в территориальный орган ПФР. Подобная норма направлена на предотвращение случаев незаконного получения средств", - пояснили в Пенсионном фонде. Такие случаи действительно бывают: человек умер, а его родственники продолжают получать его пенсию. "При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии. Иногда по прошествии года такого подтверждения не поступает, поэтому начинает действовать технологическая приостановка выплат, - уточнили в ПФР. - В этом случае пенсионеру направляется уведомление для разрешения ситуации". ПФР напомнил о сроках смены пенсионного фонда Кстати, требование обязательно явиться в местное отделение фонда - это не единственный возможный способ заявить о себе. "Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому", - сказали "РГ" в ПФР. Кстати, правило такого же, по сути, подтверждения действует и в отношении пенсионеров, проживающих за рубежом. Они также должны раз в год (например, приезжая проведать родственников) не забыть зайти в отделение ПФР, либо "отметиться" в консульстве или диппредствительстве России в стране, где они проживают.