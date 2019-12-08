Когда пенсионеры должны лично подтверждать право на получение пенсии

Как выяснилось, возраст пенсионера тут особого значения не имеет. "Проверяют" пенсионеров, которые не получают деньги лично. Дело в том, что оформить выплату можно разными способами: например, в городах граждане чаще всего используют перевод на банковскую карту, а в сельской местности удобнее получать пенсию наличными из рук почтальона.
Есть и такая форма, как выплата пенсии по доверенности - когда деньги получает другой гражданин. Именно в этом случае закон "О страховых пенсиях" требует от пенсионера подтверждать раз в год факт своей регистрации по месту получения средств.
"Пенсионер должен хотя бы раз в год лично получить деньги либо обратиться в территориальный орган ПФР. Подобная норма направлена на предотвращение случаев незаконного получения средств", - пояснили в Пенсионном фонде.
Такие случаи действительно бывают: человек умер, а его родственники продолжают получать его пенсию.
"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии. Иногда по прошествии года такого подтверждения не поступает, поэтому начинает действовать технологическая приостановка выплат, - уточнили в ПФР. - В этом случае пенсионеру направляется уведомление для разрешения ситуации".
Кстати, требование обязательно явиться в местное отделение фонда - это не единственный возможный способ заявить о себе.
"Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому", - сказали "РГ" в ПФР.
Кстати, правило такого же, по сути, подтверждения действует и в отношении пенсионеров, проживающих за рубежом. Они также должны раз в год (например, приезжая проведать родственников) не забыть зайти в отделение ПФР, либо "отметиться" в консульстве или диппредствительстве России в стране, где они проживают.