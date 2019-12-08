После 19 туров российская Премьер-лига (РПЛ) взяла паузу до весны. В следующий раз матчи чемпионата пройдут только в начале марта. И у болельщиков будет достаточно времени, чтобы все обдумать. Как и у руководителей нашего футбола.

В игре "Краснодара" с ЦСКА было много борьбы и спорных судейских решений. Фото: РИА Новости

Самым острым стоит вопрос судейства. В нынешнем сезоне чуть ли не после каждого матча игроки, эксперты и болельщики критикуют работу рефери. Последний перед паузой тур исключением не стал. Наоборот, в этом смысле он получился самым скандальным.

В эпицентре внимания оказался матч "Краснодар" - ЦСКА (1:1), в котором арбитр Василий Казарцев принял ряд спорных решений. На 62-й минуте полузащитник армейцев Иван Обляков сбил в собственной штрафной форварда хозяев Ари. Казарцев сразу же указал на "точку" и, как показалось в тот момент, поступил верно.

Однако помощники главного судьи попросили его посмотреть повтор. Благо на встрече в Краснодаре у рефери была возможность обратиться к системе ВАР. На повторе было видно, что перед тем, как Обляков сбил Ари, форвард "быков" подыграл мяч рукой. Но Казарцев своего решения не поменял, показав еще и желтые карточки Облякову с Аланом Дзагоевым. Ари забил и сравнял счет.

Второй спорный момент возник уже в концовке матча. Хавбек "Краснодара" Вандерсон сбил в штрафной Кирилла Набабкина. Армейцы сразу же бросились у судье, которому вновь пришлось обратиться за помощью к ВАР. Посмотрев повтор, Казарцев решил не назначать пенальти. Чем ввел в ярость представителей ЦСКА.

Президент ЦСКА Евгений Гинер назвал главу департамента судейства РФС Александра Егорова негодяем и призвал его уйти в отставку

Началось все с того, что после финального свистка главный тренер "красно-синих" Виктор Гончаренко вышел на поле и в грубой форме высказал претензии арбитру. На послематчевой пресс-конференции Гончаренко не стал скрывать: он крайне недоволен судейством.

- Игру можно описать одним словом: ВАР. Полный ВАР! К сожалению, это главное событие матча, - отметил Гончаренко. - В прошлом сезоне в нашу пользу здесь не назначили два пенальти. Мы пробовали понять, каким образом указывают на "точку", за что даются карточки, и осознали: нам непонятно, как все это происходит. Трактовка ВАР никому не понятна. В целом система правильная, но надо сокращать время на просмотр и анализ ситуации.

Резче всех выступил президент ЦСКА Евгений Гинер. Он считает виновным во всех судейских проблемах главу судейского департамента РФС Александра Егорова. Гинер назвал Егорова конченым негодяем и отметил, что он должен как можно скорее уйти в отставку.

Сыграв вничью, "Краснодар" с ЦСКА упустили шанс приблизиться к "Зениту", зато им удалось обогнать "Локомотив". Очевидно, что команда Юрия Семина переживает кризис: в последних девяти матчах во всех турнирах "железнодорожники" одержали лишь одну победу. Как итог - москвичи лишились шансов на продолжение борьбы в еврокубках весной и опустились на четвертое место в таблице Премьер-лиги.

Пауза в чемпионате наверняка пойдет на пользу "Локомотиву". Об этом после крупного выездного поражения от тульского "Арсенала" (0:4) заявил и главный тренер "красно-зеленых" Юрий Семин.

- При счете 0:1 мы могли отыграться. У нас были моменты, но "Арсенал" играл очень хорошо, - сказал Семин. - Нам нужно обо всем подумать. Надо пересмотреть многие моменты и сделать выводы. Почему мы так сдали? Наверное, есть психологический момент. Но есть и другие факторы. В частности, у нас в последнее время было много перемен в составе. У "Локомотива" не такая большая группа футболистов, чтобы они прошли незаметно.

Ну а зимним чемпионом с большим отрывом от конкурентов стал "Зенит". Разгромив на своем поле "Динамо" (3:0), питерский клуб оторвался от ближайшего конкурента "Краснодара" на десять очков.

- Большой отрыв не убеждает в том, что мы почти решили задачу на сезон. Слова "почти" не существует. Надо идти шаг за шагом и добиваться цели. Наше положение в таблице не может не радовать, но мы должны готовиться к каждой игре и не расслабляться, - подчеркнул рулевой "Зенита" Сергей Семак.

Что касается "Динамо", то "бело-голубые" потерпели первое поражение после отставки Дмитрия Хохлова и опустили на восьмую строчку в таблице. Обогнать их вчера мог "Спартак". Но для этого "красно-белым" предстояло обыграть "Ростов". Результат матча в Тушино стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

"Фанат не преступник"?

Болельщики клубов РПЛ ушли с трибун на матчах 19-го тура, чтобы поддержать задержанных фанатов "Спартака". Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС

Последний перед зимней паузой тур Российской премьер-лиги ознаменовался беспрецедентной по масштабности и единодушию акцией футбольных болельщиков.

Начало было положено еще в пятницу во время матча "Зенит" - "Динамо". На 40-й минуте игры болельщики питерского клуба, располагающиеся на фанатском секторе, так называемом "вираже", в полном составе покинули трибуну. На опустевшем секторе остались два баннера "Мы верим в "Зенит" и "Фанат не преступник". Примеру "коллег" последовали и фанаты "бело-голубых", хоть их и не сразу выпустили со стадиона.

Картина повторилась в Туле, где "Арсенал" принимал "Локомотив". На 30-й минуте фанаты гостей, а также часть болельщиков "оружейников" освободили свои места. В Краснодаре на игре одноименной команды с ЦСКА фанатский актив южан ушел с трибун на 30-й минуте. А армейский корпус покинул гостевой сектор во время перерыва, после чего на верхнем ярусе арены образовалась зияющая пустотой дыра, разбавленная баннером с уже знакомыми словами "Фанат не преступник".

Кульминация акции, что символично, должна была наступить вчера на заключительном матче тура "Спартак" - "Ростов", завершившемся уже поздно вечером. Напомним, массовый демарш болельщиков стал ответом на события, происходившие неделю назад в Санкт-Петербурге перед встречей "Зенит" - "Спартак". За день до принципиального матча были задержаны десятки спартаковских фанатов (по разным источникам, от 70 до 100). А самой резонансной стала история заводящего "красно-белых" Валерия Бевза, которого обвинили в инициировании оскорбительных кричалок в адрес форварда "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы. Фанат своей вины не признал, что не помешало суду оштрафовать Бевза на 5000 рублей и запретить ему доступ на стадионы на полтора года.

За болельщика вступился "Спартак", в официальном заявлении пообещавший предоставить юридическую помощь с целью пересмотра судебного решения. Сами фанаты "красно-белых" тоже бездействовать не стали, обратившись к болельщикам других клубов РПЛ с призывом покинуть трибуны во время матчей 19-го тура. "Мы призываем всех болельщиков выразить свое несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать, каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка", - говорилось в заявлении объединения спартаковских болельщиков "Фратрия".

И эти слова не остались неуслышанными, даже несмотря на непростые отношения между "красно-белой" торсидой и фанатами того же "Зенита" и ЦСКА. Солидарность оказалась важнее разных цветов. Более того, питерцы сами проявили инициативу, организовав проверку условий, в которых содержались задержанные фанаты "Спартака".

Характерно, что к акции с пониманием отнеслись футболисты и тренеры. "Мы знали об этой акции. Спасибо тем, кто пришел и ушел. Спасибо тем, кто поддерживал нас. Мы понимаем, что проблема была и есть. Болельщики этой акцией обратили внимание правоохранительных органов и ответственных за проведение соревнований, предложили вступить в конструктивный диалог. Футбол - для болельщиков, они должны получать удовольствие. Это разовая акция, закон должен быть един", - сказал, в частности, на пресс-конференции наставник "Зенита" Сергей Семак.

Уже по ходу акции появилась несколько запоздалая информация о том, что правоохранительные органы задерживали в Питере не простых болельщиков, а бойцов из различных фанатских группировок, собиравшихся устроить беспорядки в городе. Но как бы там ни было, повод выступить единым фронтом болельщики получили. И сделали это довольно убедительно. Теперь всем участникам футбольного процесса необходимо сделать правильные выводы. Фанаты показали, что являются не разрозненными группами людей, поддерживающими свои команды и подчас враждующими между собой, а общностью, с которой уже давно пора выстраивать диалог. И просто сила тут вряд ли поможет.

Статистика

"Зенит" - "Динамо" - 3:0

Голы: Азмун, 6, Иванович, 35, Дзюба, 45+1.

"Арсенал" - "Локомотив" - 4:0

Голы: Горбатенко, 48. Луценко, 63, 78, Чаушич, 83.

"Тамбов" - "Оренбург" - 3:0

Голы: Радакович, 47 - автогол, Обухов, 65, Килин, 82.

"Краснодар" - ЦСКА - 1:1

Голы: Ари, 63 - Обляков, 15.

"Ахмат" - "Уфа" - 0:1

Гол: Алиев, 10.

"Крылья Советов" - "Урал" - 2:3

Голы: Чернов, 21, Радоньич, 64 - Погребняк, 43,50, Эль-Кабир, 83.