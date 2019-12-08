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08.12.2019 22:48
Рубрика: Спорт

Размялись на татами

В Москве завершился финал Гран-при
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8035)
Столица России впервые стала хозяйкой финала мирового Гран-при по тхэквондо.

Состязания состоялись во Дворце спорта "Динамо" в Крылатском. За звания лучших и олимпийские путевки в Токио-2020 сражались больше ста двадцати ведущих тхэквондистов мира, чемпионы и призеры Олимпийских игр.

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Отметим, что перед началом турнира к участникам и гостям турнира в приветственной телеграмме обратился президент России Владимир Путин.

"Благодаря впечатляющему составу участников и безупречной организации эти состязания занимают достойное место в международном спортивном календаре и всегда становятся настоящим, большим событием для многочисленных поклонников тхэквондо во всем мире. И конечно, они способствуют популяризации этого замечательного вида спорта, развитию единоборств в целом", - отмечалось в телеграмме главы российского государства.

Турнир и правда прошел "на одном дыхании". Отрадно, что россияне не затерялись среди маститых соперников и порадовали зрителей хорошими результатами.

Так, золотую медаль завоевал Максим Храмцов в весовой категории до 80 кг.

Отдельно стоит отметить бронзовую награду Георгия Попова, который вышел на татами с травмой ноги, но сумел победить своего соперника

После завершения турнира Максим рассказал корреспонденту агентства "Р-Спорт", что у него был счастливый талисман, который помог победить:

- У меня есть секрет - форма сборной России по хоккею под названием "Красная машина". В 2017 году, когда я выиграл чемпионат мира, мой тренер (Александр Лашпанов) подарил мне эту форму. Сзади написана моя фамилия и номер "80" - как и моя весовая категория. Может быть, форма стала моим талисманом, я в ней выхожу на награждение. Ее можно назвать счастливой, в 2017 году я выиграл свой первый турнир Grand Slam и зрители прозвали меня Red Machine. А потом тренер подарил еще и такую же кепку".

Отдельно стоит отметить бронзовую награду Георгия Попова в весе до 58 кг. Спортсмен вышел на татами с травмой ноги и был ограничен в технических действиях, но сумел завоевать награду, одолев иранца Армина Хадипура Сейгалани - 15:11.

Фото: TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS
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Напомним, что московский финал Гран-при по тхэквондо завершил отбор на Игры в Токио через олимпийский рейтинг. Наши мастера по его итогам завоевали четыре лицензии на Олимпиаду-2020, еще одну женская команда сможет добрать в апреле на европейском отборе.

Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов.

"Гран-при в тхэквондо является наиболее значимым из международных турниров, его победитель получает 80 баллов олимпийского рейтинга, московский финал серии поставил точку в этом наборе. В нашем активе четыре лицензии - на Игры отобрались Храмцов, Владислав Ларин (свыше 80 кг), Михаил Артамонов (до 57 кг) и Татьяна Кудашова (до 57). Увы, но не удалось отобраться на Олимпиаду серебряному призеру Игр в Рио-де-Жанейро Алексею Денисенко, его в последние годы преследовали травмы", - сообщил Иванов.

При этом возможность добрать еще одну путевку на Игры будет у женщин на европейском рейтинговом турнире, который пройдет 20-21 апреля в итальянском Милане.

На Олимпийские игры, согласно системе отбора, попадают по пять спортсменов в каждой весовой категории согласно олимпийскому рейтингу. Шестой спортсмен отбирается по итогам Большого шлема.

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