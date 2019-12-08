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08.12.2019 23:47
Рубрика: Общество

Болевой порог

В России снижается детская заболеваемость
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Столичный выпуск № 277(8035)
На 9% снизилась в России за последнее десятилетие заболеваемость детей младше 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

Особенно заметно уменьшение числа случаев инфекционных и паразитарных заболеваний - с 2000 года их стало меньше на треть. В ведомстве связывают это с вакцинацией: за прошедшие 20 лет национальный календарь прививок был заметно расширен.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Кому можно делать вакцинацию, а кому нет

Сокращение остальных заболеваний началось с 2011 года. Например, на 18% реже встречаются теперь среди детей болезни нервной системы, на 16% меньше стало врожденных аномалий развития. При этом не так заметно - лишь на 2% с 2009 года - снизилось число болезней органов дыхания (от них дети страдают чаще всего). Обеспокоенность вызывает отсутствие явного снижения числа травм и отравлений. У подростков 15-17 лет нарастает частота глазных болезней, что связывается с повышенной нагрузкой на зрение. Растет число детей с новообразованиями, хотя злокачественных среди них - лишь 3-3,5%.

Уровень детской смертности в России в среднем на 36% ниже, чем в других странах СНГ, он уменьшается уже не первое десятилетие. Только в 2017 году по сравнению с 2016-м коэффициент смертности детей от всех причин понизился на 12,6% (с 68,4 до 59,8 случая на 100 тысяч детей). Главная причина этого - внедрение современных технологий выхаживания детей, родившихся с низкой массой тела, пояснила "РГ" главный внештатный детский кардиолог минздрава Мария Школьникова.

На 18% реже встречаются болезни нервной системы, на 16% меньше стало врожденных аномалий развития

Заметно снизилась детская смертность от пневмонии, астмы и других болезней органов дыхания - с 19,2 случая на 100 тысяч детей в 1991 году до 2,8 в 2017-м. Долгое время не удавалось добиться уменьшения детской смертности от болезней системы кровообращения, таких как врожденные пороки сердца, кардиомиопатия, наследственные нарушения сердечного ритма. И только в 2002 году начался прогресс. В 2001 году показатель был 14,1 случая на 100 тысяч детей, а в 2017-м - уже 5,5. Это объясняется использованием высокотехнологичных видов хирургической помощи.

Общество Здоровье Правительство Минздрав
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