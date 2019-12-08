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08.12.2019 04:00
Рубрика: Экономика

В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Текст: Марина Гусенко
Не меньше, чем на три дня, должен увеличиться оплачиваемый отпуск у людей, для которых работодатель установил ненормированный рабочий день. При этом "эксплуатировать" людей с таким режимом работы ежедневно - запрещено.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Роструде рассказали "РГ" об особенностях ненормированного рабочего дня. Согласно первой статьи 101 Трудового Кодекса, ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. И слово "эпизодически" здесь - ключевое.

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Систематическое привлечение работника к труду за пределами обычной продолжительности рабочего времени может рассматриваться контролирующими и судебными органами как сверхурочная работа, за которую положена соответствующая компенсация.

Кроме того, работники с "ненормированным днем" на общих основаниях освобождаются от работы в выходные и нерабочие праздничные дни.

Подробности читайте в ближайшем номере "РГ-Неделя".

Экономика Работа Правительство Минтруд Роструд Трудовое законодательство
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