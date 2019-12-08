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08.12.2019 07:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач рассказал, как женщине легче всего уберечься от рака

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Женщины, которые регулярно выполняют физические упражнения, имеют значительно меньший риск умереть от рака и заболеваний сердца. Исследование на эту тему было представлено накануне в рамках EuroEcho 2019 - научного конгресса Европейского общества кардиологов (ESC).

Фото: iStock
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- Я бы посоветовал женщинам делать как можно больше упражнений. Фитнес защищает от смерти от любой причины, - отметил доктор Хесус Петейро из Университетской больницы А-Корунья (Испания), добавив, что научных работ о влиянии спорта именно на женское здоровье крайне мало.

В последнем масштабном исследовании приняли участие более 4700 представительниц слабого пола в возрасте от 50 до 75 лет. За добровольцами наблюдали около пяти лет.

- Мы выяснили, что женщины, сердце которых работает нормально во время упражнений, вряд ли будут иметь в будущем какие-либо сердечно-сосудистые осложнения. Но если у них плохая физическая подготовка, они подвергаются повышенному риску смерти от рака или других причин. Показатель здоровья - нормальная работа сердца во время упражнений и хорошая работоспособность в целом, - пояснил Хесус Петейро.

Поэтому, как отметили в Европейском обществе кардиологов, чем раньше женщина начнет заниматься спортом, тем у нее больше шансов сохранить здоровье.

Общество Здоровье
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