Документальные ленты на английском языке продемонстрировали, какой ущерб нанесли Синьцзяну насильственные террористические акции и религиозный экстремизм, какие варварские преступления совершила в регионе террористическая организация "Исламское движение восточного Туркестана". Фильмы быстро разлетелись по соцсетям, завоевали огромную аудиторию за рубежом.

Однако многие западные СМИ, которые всегда говорят и пишут о правах человека в Синьцзяне, предпочли проигнорировать эти фильмы. Промолчали о них и те американские конгрессмены, которые прилагали максимум усилий для принятия так называемого "Законопроекта о правах уйгуров 2019 года".

В документальном фильме "Синьцзян: на передовой борьбы с терроризмом" рассказывается про инцидент 5 июля 2009 года в Урумчи, террористическую вылазку 28 октября 2013 года в Пекине и теракт 1 марта 2014 года в Куньмине. В документальной ленте "Закулисный злодей: Исламское движение Восточного Туркестана и террористические инциденты в Синьцзяне" раскрываются преступления "Восточного Туркестана" в Синьцзяне.

В конце документальных фильмов отмечается, что вопрос Синьзяна - это не вопрос национальностей, религии и прав человека, а вопрос борьбы с терроризмом и сепаратизмом. Несмотря на это, американские конгрессмены из личных политических интересов продолжают под вывеской прав человека, демократии и свободы раздувать синьцзянский вопрос, обеляя преступления экстремистов, принимая все новые законодательные акты, вроде "Законопроекта о правах уйгуров 2019 года".

Многие из посмотревших документальные фильмы представителей зарубежной аудитории начинают задаваться вопросом: неужели американские власти готовы защищать варварские преступления?