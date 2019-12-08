Железные дороги перешли на новый график движения поездов

Пассажирские поезда пошли по 46 новым маршрутам, 334 поезда ускорили движение, двухэтажные составы стали курсировать еще по трем направлениям. С 8 декабря РЖД перешли на новый график движения поездов.

"Новый график вводится ежегодно во второе воскресенье декабря и действует в течение года. Он предусматривает назначение как круглогодичных, так и сезонных поездов, например, на период летних отпусков", - пояснили "РГ" в Федеральной пассажирской компании (ФПК), дочернем предприятии РЖД.

В графике движения на 2019 - 2020 годы по маршрутам, соединяющим Москву с Петрозаводском, Пензой и Брянском пойдут двухэтажные поезда. Таким образом, теперь по стране будут курсировать 17 пар поездов на 13 маршрутах вместо 11 пар на 9 маршрутах. Одна пара - это поезда туда и обратно, поясняют специалисты.

Новые поезда назначены на самых востребованных у пассажиров маршрутах. Среди них, например, Ростов - Краснодар - Туапсе, Омск - Владивосток, Москва - Муром - Нижний Новгород.

Увеличилось также число дневных экспрессов. В частности, 14 новых поездов появятся на 8 маршрутах. Например, Краснодар - Анапа, Ростов - Анапа - Новороссийск, Армавир Ростовский - Имеретинский курорт, Екатеринбург - Тюмень, Екатеринбург - Пермь, Хабаровск - Владивосток. Всего в новом графике будут курсировать 82 пары дневных поездов на 45 маршрутах, тогда как в графике на 2018-2019 годы было 69 пар поездов на 41 маршруте, уточняют в ФПК.

Вместе с появлением новых маршрутов на многих направлениях сократится время в пути. Ускорены 334 поезда, причем 44 поезда сократят время в пути больше, чем на час.

Например, поезд Астрахань - Москва будет идти быстрее на 3 часа 33 минуты, Томск - Анапа - на 3 часа 12 минут, а Новокузнецк - Санкт-Петербург - на 1 час 23 минуты. В новом графике количество поездов категорий "скорый" и "скоростной" увеличится с 358 до 377.

Есть изменения и в графике движения международных поездов. Прямое и транзитное железнодорожное сообщение будет действовать по 15 международным маршрутам с 11 странами Европы и Азии. Среди них Финляндия, Германия, Франция, Польша, Австрия, Чехия, Италия, Китай.

На одном из самых востребованных направлений "Москва - Варшава - Прага" частота курсирования поездов будет увеличена с одного раза в неделю до семи. Прага, по данным туроператоров, входит в тройку самых популярных зарубежных направлений на Новый год.

Появились также новые международные поезда. Это Андижан - Уфа, Новороссийск - Баку, Гомель - Новозыбков. Всего железнодорожными администрациями стран СНГ и дальнего зарубежья назначено 65 пассажирских поездов. Из них четыре будут находиться на совместном обслуживании с Россией.

В пригородном железнодорожном сообщении также пустили дополнительные поезда. Общие размеры пригородного движения увеличились на 188 пар поездов - до 3926 пар. Из них 434 пары будут сформированы составами "Ласточка" (в 2018-2019 гг. было 312 пар). В том числе, 259 пар на Московской железной дороге, 111 пар - на Октябрьской железной дороге, 17,5 пар - на Свердловской железной дороге, 21,5 пар - на Калининградской железной дороге и 25 пар - на Северо-Кавказской железной дороге.

Всего для обеспечения пассажирских перевозок сформированы 1244 состава поездов. В прежнем графике было 1177 составов, отметили в ФПК.