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09.12.2019,  
18:30
Текст:  Руслан Мельников

Американская ракета с лезвиями искромсала машину боевиков в Сирии

США нанесли в Сирии удар секретной ракетой AGM-114R9X, которая является новой модификацией ракеты AGM-114 Hellfire ("Адское пламя"). Особенность необычного оружия заключается в том, что вместо взрывчатки используются раскрывающиеся при подлете к цели смертоносные лезвия. При точном попадании это позволяет уничтожить конкретных людей, сводя к минимуму случайные жертвы.

Фотографии последствий удара этого оружия по автомобилю опубликованы в соцсетях. Судя по снимкам, ракета пробила крышу машины, а раскрывшиеся лезвия буквально искромсали салон и тех, кто находился внутри.

Как пишет The Drive, подобное экзотическое оружие применяется уже второй раз за неделю. Ракета-клинок, обрушившаяся сверху, поразила машину с людьми недалеко от города Африн в Алеппо. Пока не поступало точных данных о том, кто именно находился в автомобиле, но по предварительной информации, в результате ракетной атаки погибли три человека.

Фото: Stahlkocher/wikimedia.org
Летающий клинок: ракета с лезвиями уничтожила боевиков в Сирии

Ранее эксперты также сообщали как минимум об одном случае применения уникальной ракеты, когда похожим образом был уничтожен один из руководителей боевиков. Тогда ракета получила характерное название "ниндзя-бомба". Как отмечает издание, необычное оружие, судя по всему, используется для целенаправленой ликвидации боевиков. The Drive пишет, что пока неясно, как ракета наводится на цель.

"В большинстве вариантов ракет AGM-114 Hellfire используется полуактивное лазерное наведение. Это обеспечивает необходимую точность для оружия, снаряженного взрывчаткой. AGM-119R9X не взрывается, но она поразила все три цели, о которых известно. Возникает вопрос: направляет ли это оружие на цель человек?" - пишет The Drive.

Автор материала отмечает, что ракета, ширина которой с выдвинутыми лезвиями составляет примерно три с половиной фута, бьет идеально точно, а значит наверняка использует особое управление. Также высказывается предположение, что для подобных ударов может применяться американский беспилотник MQ-9 Reaper, который неоднократно видели над Алеппо.

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