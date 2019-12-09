"Автодор" установил новогодние скидки на покупку транспондеров

До 31 декабря транспондеры T-pass любой серии можно приобрести со скидкой в 30%. Об этом сообщили в госкомпании "Автодор".

Акция действует во всех центрах продаж и обслуживания, расположенных на платных участках, а также в дополнительных офисах, мобильном пункте продаж "Автодор - Платные Дороги" и в официальных интернет-магазинах. Для того, чтобы воспользоваться выгодным предложением, нужно сообщить продавцу промокод "PROMO30". А при оформлении заказа онлайн в поле "Код купона" ввести "PROMO30".

Для тех, кто часто ездит по платным дорогам, скидка будет еще более ощутимой - 50%. Получить транспондер за полцены можно будет при предъявлении специальной листовки.

Выдача таких листовок проводится с 9 по 31 декабря в некоторых пунктах взимания платы на трассах М3 "Украина", М4 "Дон" и М11 "Нева" (новая платная магистраль из Москвы в Санкт-Петербург). Всего будет роздано 1 500 000 листовок.

Получить транспондер T-pass можно и совершенно бесплатно. Для этого необходимо оформить заказ на сайте партнера акции - клуба лояльности Frogogo на сумму от 1 000 рублей и ввести промокод "Avtodor2020" в разделе "Мой счет". После оформления и подтверждения заказа транспондер Т-pass достанется в подарок.