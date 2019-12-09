Большинство россиян высказались за изменение Конституции

Около 68% граждан России считают, что в Основной закон страны следует внести поправки. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Говоря о необходимых изменениях, граждане высказались за улучшение социальной политики, повышение уровня жизни людей.

Противников пересмотра Конституции оказалось 17%. Для сравнения - в 2013 году ожидающих изменений в документе было 44%, а не ожидающих - 25%, сообщает РБК, ссылаясь на исследование ФОМ.

Что касается частоты пересмотра Основного закона, то ответы респондентов распределились так: 56% заявили о необходимости периодического пересмотра и 31% - о пересмотре только в исключительных случаях.

Какие именно поправки следовало бы внести в ныне действующую Конституцию? Большинство граждан, ожидающих поправок, выбрали социальные улучшения - в частности, повышение заботы о пенсионерах. На втором месте оказались изменения примерно из той же области - направленные на повышение уровня жизни людей. Респонденты высказывались за стабильную зарплату, рост прожиточного минимума и т.п. И замыкают тройку ответы респондентов, высказавшихся в пользу улучшения качества медицины и образования, а также расширения возможностей учиться и лечиться бесплатно.

Интересно, что 35% сторонников изменения Конституции затруднились ответить на вопрос, какие именно поправки необходимы. Для сравнения - в прошлом году граждане тоже высказывались за улучшение социальной политики и изменения в пользу повышения качества жизни, однако совершенствование контроля над ценами оказалось более популярным запросом, чем рост качества медицины и образования.

Опрос в нынешнем году проводился 30 ноября - 1 декабря в 53 регионах, в нем участвовали 1,5 тыс. респондентов.