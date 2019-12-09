Брест передал эстафету культурной столицы СНГ Шымкенту

Искренние пожелания новых открытий, идей и проектов пожелал министр культуры Беларуси Юрий Бондарь очередной культурной столице Содружества Независимых государств - казахстанскому Шымкенту. Именно здесь, на просторах Великого Шелкового пути, о чем уже информировал "СОЮЗ", продолжит свой гуманитарный триумф один из интереснейших уголков республики, известный историкам уже десятки веков. Эстафета культурных традиций стран СНГ была передана в торжественной обстановке 9 декабря из тысячелетнего города над Бугом - Бреста.

"Межгосударственная программа, безусловно, является ключевым проектом государств в сфере культуры. Заслужить такой статус почетно и одновременно ответственно. Беларусь гордится, что с момента реализации этого международного проекта три белорусских города - Гомель, Могилев и Брест - уже были выбраны культурными столицами Содружества", - заявил на церемонии Юрий Бондарь.

В течение 2019 года Брест достойно нес этот высокий статус. В городе царил настоящий праздник культуры, который способствовал сохранению мира, дружбы и взаимодействию между народами. По словам мэра Бреста Александра Рогачука, интернациональные события органично вписались в программу празднования тысячелетия областного центра, придав им особый размах.

Городской глава героического города передал первому заместителю акима Шымкента Нуртаю Кайрату памятный сувенир. Город-сад, как переводится на русский язык этот красочный мегаполис с населением под миллион человек на юге Казахстана, расположен между реками Сайрам и Бадом, а на восточном горизонте, в лучах утреннего восхода, прекрасно виден и горный ландшафт, являющийся частью отрогов Западного Тянь-Шаня.

Казахстанский гость дал понять, что "жители очередной культурной столицы СНГ с положительными эмоциями ждали момента передачи нынешней эстафеты. Это хорошая возможность для стран - участниц Содружества обменяться знаниями об истории, культуре. Символично и то, что в 2020 году Шымкент отметит свое 2200-летие", - сообщил Нуртай Кайрат.

Первый заместитель председателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский отметил, что сегодняшнее мероприятие вызывает двоякие чувства. С одной стороны, это радость и глубокое удовлетворение от того, что Брест в свой юбилейный год удостоился чести стать культурной столицей. Брестчане смогли глубже познакомиться с культурой всех стран СНГ. В то же время немного грустно от того, что наступил финал праздника на гостеприимной белорусской земле.

Аналогичное мнение высказал и сопредседатель правления фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, правда, добавив, что "статус культурной столицы остается за городом навсегда. С такой историей, людьми, благодатной природой у Бреста большой потенциал", - убежден он.

Во время церемонии состоялось и чествование лауреатов премии "Содружество дебютов", которым в торжественной обстановке вручены заслуженные награды. Продолжился вечер праздничным концертом с участием ведущих солистов из стран СНГ, информирует БЕЛТА.