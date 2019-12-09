Будет ли Банк России снова снижать ключевую ставку

ЦБ в этом году заметно понизил ключевую ставку - с июня она упала на 1,25 процентных пункта, до нынешних 6,5%. Причиной стало быстрое замедление инфляции, так что Банку России даже пришлось понизить ее прогноз на 2019 год до 3,2-3,7% вместо изначальных 4-4,5%. В октябре это заставило ЦБ снизить ставку на 0,5 процентного пункта вместо привычных 0,25. При этом Банк России провел к октябрьскому заседанию информационную подготовку - глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о "решительном шаге" снижения, а первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов - о том, что снижение большим шагом даст дополнительную возможность заимствований и дешевые деньги.
Перед декабрьским заседанием сигналы регулятора не были настолько однозначными. Фактически Эльвира Набиуллина в выступлении в Госдуме и директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин в интервью информагентству "Прайм" выразились одинаково - регулятор 13 декабря "оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки".
Отсутствие четких сигналов от ЦБ и объективные тенденции на финансовом рынке разделили мнения аналитиков по поводу исхода заседания 13 декабря. Вероятно, Банк России будет выбирать на нем между двумя вариантами - снизить ставку до 6,25% или оставить ее без изменений, считает руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин.
В пользу снижения ставки в эту пятницу говорит как замедляющаяся инфляция и снижающиеся инфляционные ожидания, так и низкая волатильность на финансовых рынках - рубль остается относительно крепким, указывает экономист "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Андрей Мелащенко. Так, по данным Росстата, прирост годовой инфляции в ноябре замедлился до 3,5% с октябрьских 3,8%. Это означает, что инфляция может закончить год по нижней границе прогнозного интервала Центробанка. Инфляционные ожидания россиян на ближайший год в ноябре, по данным Банка России, оказались одними из самых низких за всю историю наблюдений. Кроме того, они снижаются уже несколько месяцев подряд.
С другой стороны, внешние факторы воздействия сейчас никак нельзя назвать стабильными, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. К ним относятся как опасения рынков за срыв сближения торговых позиций США и Китая, так и возможная активизация геополитических рисков относительно России (в основном это санкционная угроза).
Более того, по мнению Покатовича, Банк России обращает пристальное внимание на геополитическую напряженность в ряде стран Латинской Америки, которая в случае своего усиления может привести к дестабилизации на всех развивающихся финансовых рынках. В таких условиях снижение доходностей российского долгового рынка (вслед за снижением ключевой ставки) может привести к более существенному оттоку иностранного капитала и, соответственно, стать фактором дополнительного давления на рубль, опасается аналитик. В начале декабря в Банке России отмечали, что ключевые риски для финансовой стабильности находятся извне, а не внутри страны.
Впрочем, даже если в эту пятницу Центробанк не рискнет опустить ставку, потенциал для ее снижения еще останется в 2020 году. Инфляция, вероятно, продолжит замедляться и дальше - по прогнозу Банка России в I квартале следующего года годовой прирост потребительских цен может оказаться ниже 3%, когда из расчетов полностью уйдет фактор повышения ставки НДС.
В этом случае в январе - марте следующего года ключевая ставка может достигнуть и 6% годовых, допускает Мелащенко. Но опуститься ниже этой отметки она сможет только если динамика потребительского спроса останется разочаровывающе низкой и ЦБ увидит риски недостижения целевого уровня инфляции к концу 2020 года, считает аналитик. По мнению Помыткина, в условиях запланированного расширения госфинансирования национальных проектов и возможного расходования Фонда национального благосостояния (ФНБ) стабилизация инфляции на низком уровне в районе 3% выглядит проблематичной. Пока Банк России ждет, что инфляция к концу следующего года ускорится до 3,5-4%, а потом будет держаться возле давней цели регулятора - 4%.
Решения Банка России по ключевой ставке будут зависеть и от шагов других мировых центральных банков - если они продолжат смягчать денежно-кредитную политику, то и российский регулятор вряд ли останется в стороне, добавляет главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.