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09.12.2019 18:25
Рубрика: Экономика

Виды на смягчение

Будет ли Банк России снова снижать ключевую ставку
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8036)
Последнее в этом году заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу, 13 декабря, обещает стать и самым непредсказуемым. Заставить ЦБ еще раз опустить ставку могут низкая инфляция и крепкий рубль, против такого решения могут сыграть колебания на внешних рынках, которые регулятор считает одной из главных угроз для стабильности финансовой системы. Однозначных сигналов от ЦБ, как перед снижением ключевой ставки в октябре, на этот раз не было.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

ЦБ в этом году заметно понизил ключевую ставку - с июня она упала на 1,25 процентных пункта, до нынешних 6,5%. Причиной стало быстрое замедление инфляции, так что Банку России даже пришлось понизить ее прогноз на 2019 год до 3,2-3,7% вместо изначальных 4-4,5%. В октябре это заставило ЦБ снизить ставку на 0,5 процентного пункта вместо привычных 0,25. При этом Банк России провел к октябрьскому заседанию информационную подготовку - глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о "решительном шаге" снижения, а первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов - о том, что снижение большим шагом даст дополнительную возможность заимствований и дешевые деньги.

Фото: istock
ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Перед декабрьским заседанием сигналы регулятора не были настолько однозначными. Фактически Эльвира Набиуллина в выступлении в Госдуме и директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин в интервью информагентству "Прайм" выразились одинаково - регулятор 13 декабря "оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки".

Отсутствие четких сигналов от ЦБ и объективные тенденции на финансовом рынке разделили мнения аналитиков по поводу исхода заседания 13 декабря. Вероятно, Банк России будет выбирать на нем между двумя вариантами - снизить ставку до 6,25% или оставить ее без изменений, считает руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин.

В пользу снижения ставки в эту пятницу говорит как замедляющаяся инфляция и снижающиеся инфляционные ожидания, так и низкая волатильность на финансовых рынках - рубль остается относительно крепким, указывает экономист "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Андрей Мелащенко. Так, по данным Росстата, прирост годовой инфляции в ноябре замедлился до 3,5% с октябрьских 3,8%. Это означает, что инфляция может закончить год по нижней границе прогнозного интервала Центробанка. Инфляционные ожидания россиян на ближайший год в ноябре, по данным Банка России, оказались одними из самых низких за всю историю наблюдений. Кроме того, они снижаются уже несколько месяцев подряд.

У Банка России еще будет возможность снизить ключевую ставку - в начале 2020 года инфляция может опуститься ниже 3%

С другой стороны, внешние факторы воздействия сейчас никак нельзя назвать стабильными, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. К ним относятся как опасения рынков за срыв сближения торговых позиций США и Китая, так и возможная активизация геополитических рисков относительно России (в основном это санкционная угроза).

Более того, по мнению Покатовича, Банк России обращает пристальное внимание на геополитическую напряженность в ряде стран Латинской Америки, которая в случае своего усиления может привести к дестабилизации на всех развивающихся финансовых рынках. В таких условиях снижение доходностей российского долгового рынка (вслед за снижением ключевой ставки) может привести к более существенному оттоку иностранного капитала и, соответственно, стать фактором дополнительного давления на рубль, опасается аналитик. В начале декабря в Банке России отмечали, что ключевые риски для финансовой стабильности находятся извне, а не внутри страны.

Впрочем, даже если в эту пятницу Центробанк не рискнет опустить ставку, потенциал для ее снижения еще останется в 2020 году. Инфляция, вероятно, продолжит замедляться и дальше - по прогнозу Банка России в I квартале следующего года годовой прирост потребительских цен может оказаться ниже 3%, когда из расчетов полностью уйдет фактор повышения ставки НДС.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В этом случае в январе - марте следующего года ключевая ставка может достигнуть и 6% годовых, допускает Мелащенко. Но опуститься ниже этой отметки она сможет только если динамика потребительского спроса останется разочаровывающе низкой и ЦБ увидит риски недостижения целевого уровня инфляции к концу 2020 года, считает аналитик. По мнению Помыткина, в условиях запланированного расширения госфинансирования национальных проектов и возможного расходования Фонда национального благосостояния (ФНБ) стабилизация инфляции на низком уровне в районе 3% выглядит проблематичной. Пока Банк России ждет, что инфляция к концу следующего года ускорится до 3,5-4%, а потом будет держаться возле давней цели регулятора - 4%.

Решения Банка России по ключевой ставке будут зависеть и от шагов других мировых центральных банков - если они продолжат смягчать денежно-кредитную политику, то и российский регулятор вряд ли останется в стороне, добавляет главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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