Бывший глава ФРС Пол Волкер скончался в возрасте 92 лет

После длительной болезни в возрасте 92 лет скончался видный американский экономист, бывший глава Федеральной резервной системы Пол Волкер. Данную информацию газете New York Times подтвердила его дочь Дженис Зима.

"Отец умер по естественным причинам в воскресенье в Нью-Йорке", - отметила она.

Волкер по прозвищу "вашингтонский оракул" известен своими точными прогнозами развития мировой финансовой системы. По мнению современников, в свое время он был одним из тех, кто реально управлял самой могущественной экономикой мира.

Возглавляя американский аналог центробанка, именно Волкер спас США от экономического застоя. Он пошел на непопулярные шаги и ограничил денежную массу на рынке, одновременно резко повысив процентные ставки по кредитам. Благодаря этим новаторским решениям всего за три года инфляция в Соединенных Штатах снизилась в три раза, составив 3,2 процента.