Чайка анонсировал новые меры для борьбы с коррупцией

Со следующего года в России введут новые меры для борьбы с коррупцией, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка в интервью газете "Коммерсант".

В частности, они коснутся борьбы с "откатами" и возврата из-за рубежа нелегально выведенных активов, отметил Чайка. Он также рассказал, что комплекс дополнительных мер разработают в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов России.

В целом, по словам Чайки, коррупционные преступления в России с начала года стали регистрировать чаще - он связал это с "усилением прокурорского надзора". За девять месяцев этого года их выявили на 4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года - 26,1 тысячи.