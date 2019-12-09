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09.12.2019 11:03
Рубрика: Происшествия

Чайка анонсировал новые меры для борьбы с коррупцией

Со следующего года в России введут новые меры для борьбы с коррупцией, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка в интервью газете "Коммерсант".

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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В частности, они коснутся борьбы с "откатами" и возврата из-за рубежа нелегально выведенных активов, отметил Чайка. Он также рассказал, что комплекс дополнительных мер разработают в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов России.

В целом, по словам Чайки, коррупционные преступления в России с начала года стали регистрировать чаще - он связал это с "усилением прокурорского надзора". За девять месяцев этого года их выявили на 4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года - 26,1 тысячи.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генпрокуратура Борьба с коррупцией
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