Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 9 по 15 декабря

Как Зигги изменил мир

Премьера британского документального фильма "Дэвид Боуи: На пути к славе" (David Bowie: Finding Fame) - на Первом канале. Новый фильм режиссера и продюсера Фрэнсиса Уотли расскажет о том, что доселе оставалось неизвестным массовому зрителю и слушателю хитов музыканта. Эта история о том, как Дэвид Роберт Джонс превратился в Дэвида Боуи, а Дэвид Боуи трансформировался в Зигги Стардаста, а также о том, как Зигги изменил музыкальную вселенную и стал бессмертным.

Первый канал, 13 декабря, 00.20

Самый обаятельный и привлекательный

Новый документальный фильм "Борис Щербаков. Мужчина особого обаяния" расскажет об одном из самых востребованных актеров в нашей стране. В его фильмографии две сотни ролей. Его снимали мэтры советского кино: Сергей Бондарчук, Юрий Озеров, Владимир Наумов. Сменились поколения, но молодые режиссеры и сегодня приглашают Щербакова в свои картины.

Щербаков обладает особым качеством - миллионам зрителей он кажется близким и понятным. На деле, частная жизнь актера скрыта от посторонних глаз. Съемочной группе удалось провести с народным артистом несколько месяцев. Не секрет, что многие женщины влюблялись в него без памяти. Его преследовали поклонницы, а пресса приписывала актеру романы со всеми партнершами по сцене и экрану. Поэтому невероятное обаяние и популярность Бориса Щербакова превратились в испытание для самой близкой ему женщины - жены. Татьяна Бронзова в фильме откровенно рассказывает, как во МХАТе, где они с Щербаковым прослужили не одно десятилетие, "доброжелатели" не упускали случая сообщить ей об изменах мужа и признается: понять его она смогла только потому, что они - коллеги.

В фильме также приняли участие: Наталия Белохвостикова, Николай Лебедев, Любовь Успенская, Елена Проклова, Анатолий Васильев и другие.

Первый канал, 11 декабря, 00:00

Чечня. Стоит ли вспоминать?

Документальный фильм Сергея Холошевского "Чечня. Без линии фронта" - премьера канала НТВ. Первая чеченская кампания началась 25 лет назад, 11 декабря 1994 года. Вряд ли кто-то думал, что эта война надолго. В Москве ее называли контртеррористической операцией, а генералы обещали захватить Грозный за пару дней. Уже через год столицу Чечни стали сравнивать со Сталинградом, а счет погибшим и раненым шел на тысячи.

Автор фильма - военный корреспондент НТВ Сергей Холошевский - первый раз попал в Чечню в феврале 95-го. В Чечне одновременно работали две съемочные группы НТВ: одна со стороны федеральных войск, другая снимала чеченские формирования и мирных жителей. Не было никакой линии фронта. И не было никаких гарантий. Это была работа на свой страх и риск, когда в тебя могут стрелять сразу с двух сторон. "Стоит ли это вспоминать сейчас, спустя 25 лет? Я думаю, стоит, - говорит Сергей Холошевский. - Наш фильм - не исторический анализ. Не попытка объяснить причины. Это взгляд на первую чеченскую глазами тех, кто был в те дни в Грозном и рассказывал о войне, каждый день рискуя жизнью". А это друзья и коллеги Сергея Холошевского - на тот момент корреспонденты НТВ - Алексей Поборцев, Сергей Гапонов, Алексей Ивлиев, Евгений Ревенко, Владимир Лусканов, Александр Хабаров, Вячеслав Грунский, Алексей Кондулуков, Алим Юсупов, Илья Канавин, Сергей Дедух и другие.

НТВ, 11 декабря, 18:20

Жизнь - в Эрмитаже

К 75-летию Михаила Пиотровского на "России К" - документальный фильм "Известный неизвестный Михаил Пиотровский" - 9 декабря в 21:15 и авторская программа Михаила Пиотровского "Эрмитаж" - 10 декабря в 15:25 (повтор - 14 декабря в 12:20).

Пиотровский в юности знал только одно - что никогда не будет работать в Эрмитаже, там, где он вырос, где работал отец, где все было родным. Но нет смысла спорить с судьбой, особенно, если та предлагает тебе карт-бланш...

Это была старая, еще дореволюционная традиция, когда многие сотрудники Эрмитажа жили непосредственно при музее. Квартиры располагались в подсобных помещениях Эрмитажного театра и в соседнем, так называемом Запасном доме. Каково это было, жить практически с рождения в Эрмитаже, среди "эрмитажников" и не знать другой жизни, в которой бы великий музей не занимал главного места? Об этом вспоминает в авторской программе Михаил Пиотровский, для которого Эрмитаж в буквальном смысле стал домом.

"России К", 9 декабря, 21:15, 10 декабря, 15:25

Несравненная Саломея Асмик Григорян

Программа "Энигма. Асмик Григорян" - на канале "Россия - Культура" 12 декабря в 21:40 (повтор 13 декабря в 15:40).

Асмик Григорян дважды становилась лауреатом главной театральной премии Литвы "Золотой крест сцены". Певицу слышали в "Ла Скала" и в Метрополитен-опере, в Мариинском и Михайловском театрах, в Латвийской национальной опере, в Берлине, в Висбадене, Опере Кельна, Театре-ан-дер-Вин, Римской опере, и в других крупнейших театрах Европы. Два года подряд выступления Асмик Григорян на Зальцбургском фестивале производили настоящий фурор. Созданные ею в Зальцбурге образы Мари в "Воццеке" Альбана Берга в 2017-м и Саломеи в одноименном шедевре Рихарда Штрауса в 2018-м вызвали поток восторженных рецензий в мировой прессе и множество наград, включая победу в номинации "Певица года" по версии престижной International Opera Award. У зрителей телеканала будет возможность послушать оперу "Саломея" - 15 декабря в 22 часа 30 минут.

"Россия К" 12 декабря, 21:40, 15 декабря, 22:30

Счастливая звезда Василия Бархатова

Премьера канала ОТР - Василий Бархатов в цикле программ "Моя история". Бархатову не было еще и 30 лет, а он уже был постановщиком более 10 опер на сценах разных театров России, в том числе Мариинского, за плечами - несколько популярных программ для "Первого канала". Очень быстро став известным, он долгое время оставался одним из самых молодых театральных режиссеров в нашей стране. Казалось, он родился под счастливой звездой - его работы почти не подвергались критике, каждый новый проект становился успешным. Кто такой Василий Бархатов и как он построил свою карьеру, попробует разобраться ведущий программы "Моя история" Дмитрий Кириллов.

ОТР, 15 декабря, 07:15, 19:45

Разбудить память мужа

На телеканале Dомашний премьера четырехсерийной детективной мелодрамы режиссера Александра Высоковского "Вспоминая тебя", главные роли в которой исполняют Елена Аросьева, Игорь Теплов и Артем Осипов.

Счастливая семейная пара Людмила и Андрей переезжают в новый дом, о котором давно мечтали. Однажды Андрей уезжает в командировку и пропадает без вести… Люда пытается найти мужа, обзванивает больницы, обивает пороги полиции, но все напрасно. А через два года находит фотографию мужа в соцсетях и возвращает его домой. Правда, все, что было так дорого раньше, стерлось у Андрея из памяти.

Сможет ли любовь Люды разбудить память Андрея? Вспомнит ли он свою семью или уйдет навсегда из жизни родных? И почему Виктор, лучший друг Андрея, так активно уговаривает Люду отпустить мужа и подарить ему право начать жизнь с чистого листа?

Dомашний,13 декабря, 19.00

Все говорят: "Он маленького роста"

Премьера в цикле программ "За дело!" канала ОТР - выпуск "Жизнь маленьких людей". В нем покажут истории людей нестандартно маленького роста, поговорят о стереотипах и проблемах, с которыми они сталкиваются в современном обществе. Журналисты программы на себе испытают, каково это - видеть мир снизу и часто не иметь возможности дотянуться до необходимых вещей.

Передача "За дело" на канале ОТР - это проект о благотворительности, о том, как добро меняет мир и судьбы людей к лучшему, как одна маленькая инициатива может стать началом огромных перемен. Проект стимулирует гражданскую активность, показывая, что великие дела начинаются с маленького первого шага.

ОТР, 14 декабря в 09:40, 15 декабря в 03:30,

О рекламе - для потребителя

Теперь каждый вторник в эфире первого евразийского информационного канала "МИР 24"- подробный рассказ о рынке рекламы и маркетинга. Понятным языком в ней будут рассказывать о сложной и быстро меняющейся индустрии, с комментариями авторитетных спикеров, репортажами и аналитикой.

Из программы "PROдвижение" зрители смогут узнать о событиях индустрии, меняющихся трендах, удачных и провальных рекламных ходах, о влиянии общества на рекламу и рекламы на общество. В эфир также будут выходить эксклюзивные репортажи со съемок рекламных роликов и отраслевые рейтинги.

В одном из первых выпусков авторы рассказали о влиянии социальных проблем общества на рекламные стратегии. Онлайн-версия "PROдвижения" также доступна в интернете.

"Мир 24", 10 декабря

Ангелы смерти в городской больнице

Канадский сериал "Мэри убивает людей" на телеканале Spike. Это драма о врачах, втайне исполняющих последнюю волю тяжело больных пациентов. Действия сериала развиваются в отделении неотложной помощи больницы. В главных ролях - Каролин Давернас, известная зрителям по сериалу "Ганнибал", и Джей Райан, сыгравший одного из ключевых персонажей в фильме "Оно-2".

Spike, с 9 декабря, 19:10

Возвращение Рапунцель

Канал Disney запустит третий сезон анимационного сериала "Рапунцель: История продолжается", ставшего сиквелом полнометражного мультфильма о длинноволосой принцессе. Сериал нашел множество поклонников по всему миру, а также был признан экспертами телевизионной индустрии. В 2018 и 2019 годах он был удостоен премии Emmy и других престижных наград.

В третьем сезоне мультсериала зрители станут свидетелями возвращения принцессы и ее верных друзей, сопровождавших ее в долгом путешествии, в родное королевство. По приезде домой, все еще потрясенная предательством Кассандры, Рапунцель сталкивается с новыми неприятными сюрпризами. Оказывается, в отсутствие принцессы Корону захватил ее давний заклятый враг. Рапунцель предстоит найти внутренние силы на новую борьбу, чтобы спасти жителей Короны, в том числе и своих родителей. Без поддержки друзей ей, конечно, не обойтись: Юджин и Ланс, хамелеон Паскаль и конь Максимус, как всегда, готовы прийти на помощь принцессе.

Disney, с 9 декабря, 18:45

Готовит Марта Стюарт

Телеканал "Кухня ТВ" впервые на российском телевидении покажет восьмой сезон кулинарного шоу "Выпечка Марты Стюарт" - живой легенды американского телевидения, сравнимой с Опрой Уинфри. На ее рецептах, советах и инструкциях по ведению хозяйства выросло не одно поколение американских жен, а кулинарные книги стоят на полках почти всех американских гостиных. В новом сезоне она поделится авторскими рецептами создания кулинарных шедевров на собственной кухне.

"Кухня ТВ", 9 декабря, 23.10

Наследие Александра Дюма

Новая серия документального цикла "Историада" на русском историческом телеканале "365 дней ТВ" будет посвящена Александру Дюма - одному из самых читаемых французских драматургов, мастеру приключенческого романа, автору произведений "Граф Монте-Кристо" и "Три мушкетера".

Ведущий "Историады" Алексей Юдин пригласил двух гостей - историка Марину Бобкову и литературоведа Наталью Пахсарьян, - разобраться с наследием великого романиста. Сам Дюма говорил, что "насилует историю". Одни исследователи отмечают, что ему и правда случалось бесцеремонно обращаться с историческими фактами, но он никогда не искажал духа истории и не отступал от правды в изображении исторических лиц. Другие - что реальные события, образы личностей и факты искажались в его произведения злонамеренно.

"365 дней ТВ", 12 декабря, 20.00

Абсурдное и нетрадиционное

На ресурсе КиноПоиск HD выходят четвертая и пятая серия четвертого сезона американского мультсериала "Рик и Морти". Всего в новом сезоне 10 серий. Это продолжение культовой истории безумного гиперактивного ученого Рика Санчеза и его стеснительного внука Морти Смита.

В новых эпизодах зрителей ждет мощный заряд абсурда и сюрреализма, усиленный фирменным юмором, безжалостными пародиями на современную поп-культуру и камео звезд. Новые эпизоды четвертого сезона будут представлены зрителям в озвучке Сыендука.

КиноПоиск HD: 9 и 16 декабря

Гуру дизайна - о наболевшем

Гость третьего выпуска шоу "Хейт-ток" видеоресурса PREMIER - дизайнер Артемий Лебедев. "Я самый большой гуманист на свете. И я занимаюсь в том числе безбарьерной средой и дизайном для инвалидов. Поскольку я сам скоро уже перестану видеть, у меня зрение садится, я отдельно этим занимаюсь, потому что меня эта тема волнует", - сказал дизайнер.

Также он рассказал об управлении дизайн-студией, о фондах помощи больным ВИЧ и СПИД, о военных памятниках, о популярности, о воспитании детей и многом другом. "В том, что я столько лет на виду, нет ничего плохого, просто я понимаю, на каком языке сегодня люди разговаривают. Моя аудитория каждые пять лет меняется, и получается так, что каждый раз ко мне приходят новые школьники и двадцатилетние, которые становятся моей аудиторией", - еще одна цитата из программы.

PREMIER, 9 декабря