Десять линий метро в Париже останутся закрытыми во вторник

Парижане и гости французской столицы четвертый день подряд переживают транспортный коллапс: большинство линий метро остаются закрытыми. Как сообщили в местном профсоюзе общественного транспорта RATP, забастовка против пенсионной реформы продлится, как минимум, до 10 декабря.

Движение поездов полностью прекращено на 10 из 16 линий. Сведено к минимуму количество пригородных электричек RER.

Из-за акций протеста мэрия Парижа рекомендует автомобилистам воздержатся от поездок в центр. Во вторник здесь намечено очередное массовое шествие, на этот раз организованное крупнейшим французским профсоюзом "Всеобщая конфедерация труда".