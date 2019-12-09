В Китае раскопали десятки богатых гробниц

В Китае археологи при проведении раскопок в провинции Цзянси обнаружили 73 древних гробницы, возраст которых варьируется от 1400 до 1800 лет.

Об открытии сообщает агентство Синьхуа. Раскопки были проведены на востоке страны близ города Наньчан. Они стартовали в августе 2018 года, хотя сам археологический участок был обнаружен еще в 2013 году.

Площадь раскопок составила около восьми тысяч квадратных метров. Всего на этой территории было раскопано 73 гробницы. Их возраст варьируется от 1400 до 1800 лет.

По мнению археологов, большинство обнаруженных гробниц были построены в период времени с 222 по 589 годы нашей эры. В усыпальницах находилось большое количество погребальных предметов, многие из которых очень хорошо сохранились.

В частности, археологи нашли более 700 предметов из фарфора, металла и керамики, мебель, статуэтки и оружие. Как полагают исследователи, фарфор был привезен в эти места с территории современных провинций Хунань и Чжэцзян.

Это указывает на процветавшую в то время торговлю и судоходство вдоль реки Янцзы, самой длинной реки Китая. Кроме того, ученые считают это аргументом в пользу гипотезы о существовании в древности морского Шелкового пути.

"По сравнению с другими открытиями того периода времени, этот кластер гробниц является редким по их размеру, количеству и расположению, - говорит профессор Вэй Чжэн из Пекинского университета. - Кроме того, были обнаружены различные региональные особенности, что имеет большое значение для изучения истории и развития Наньчана, а также культурного обмена и этнической интеграции в Древнем Китае".