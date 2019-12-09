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09.12.2019 23:30
Рубрика: В мире

Ловушка из пепла

Десятки туристов погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8036)
Извержение вулкана на Уайт-Айленд в Новой Зеландии застало врасплох несколько десятков находившихся там туристов. В результате, по данным местных спасательных служб на утро вторника, не менее пяти человек погибли, десятки туристов были объявлены пропавшими без вести. Сведений о пропавших без вести гражданах России не поступало.

По сообщениям местных СМИ, ранения получили не менее 20 человек, причем некоторые из них находятся в критическом состоянии. Пока в небо поднимался огромный столб пепла и дыма, их удалось эвакуировать на катерах с пирса на берегу острова. Во вторник вечером стало известно, что на острове находилось не менее 50 человек. С учетом погибших и спасенных, оставалось около трех десятков человек, судьба которых оставалась неизвестной. После облета острова на вертолете, в местной полиции сообщили, что "на острове выживших нет и люди оказались погребены под слоем пепла". Они, как уточнили в местном отделении Красного Креста, были туристами из США, Новой Зеландии, Австралии, Индии и ряда европейских стран. Эти люди совершали прогулочный тур минимум на пяти катерах и сошли на берег острова после швартовки судов. Заместитель комиссара полиции Новой Зеландии Джон Тимс пояснил, что отправка спасателей на остров по-прежнему "слишком опасна из-за того, что он покрыт пеплом и вулканическим материалом". Кроме того, специалисты не исключают нового и более мощного извержения вулкана.

На курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс

Огнедышащая сопка на острове Уайт-Айленд считается одним из наиболее посещаемых туристами активных вулканов в мире. У иностранцев популярны однодневные пешие туры на остров, куда их привозят на катерах и показывают вершину кратера. На видеокадрах, которые распространил в соцсети один из пользователей, запечатлено восхождение к кратеру вулкана примерно за час до его извержения. На прямой трансляции, которую вел у изголовья кратера один из туристов, видна группа улыбающихся путешественников. Внезапно изображения потемнели и съемка прервалась. По свидетельству очевидцев, которые успели вовремя покинуть остров и наблюдали за извержением из лодок, вулкан, расположенный примерно в 40 километрах от берега залива Изобилия, выбрасывал в воздух огромное количество пепла, который вскоре накрыл большую территорию острова. Белый дым, исходящий из кратера, по оценке сейсмологов, поднялся на высоту примерно 12 километров. Бразильский турист, который находился на Уайт-Айленд за несколько минут до извержения, рассказал, что многие туристы получили "обширные ожоги". Аллессандро Кауфманн написал в Instagram: "Было два тура по вулкану. Наш был первым. Другой тур следовал сразу за нашим. Мы покинули остров. Не прошло и пяти минут, как вулкан начал извергаться. Люди из другого тура, который прибыл после, не смогли уехать с острова вовремя". По его словам, остров "был накрыт большим слоем вулканического пепла".

Между тем, по данным ВВС, еще 3 декабря веб-сайт GeoNet, который специализируется на мониторинге геологической опасности, предупредил, что "вулкан может вступить в фазу извержения, которая более вероятна, чем обычно". В свою очередь доцент университета Окленда Ян Линдсей сообщил, что уровень оповещения об опасности извержения был недавно повышен с одной до двух единиц и об этом поставили в известность организаторов туров. По его словам, Уайт-Айленд является частным островом с большим количеством частных туроператоров и не находится под контролем правительства.

В мире Океания Новая Зеландия
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