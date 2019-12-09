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09.12.2019 10:22
Рубрика: В мире

Десятки туристов пропали без после извержения вулкана в Новой Зеландии

Текст: Максим Макарычев

Один человек погиб и десятки иностранных, преимущественно австралийских, туристов считаются пропавшими без вести после извержения вулкана на Белом острове в бухте Изобилия в Новой Зеландии, сообщает портал 9News. Сведений о пропавших без вести гражданах РФ не поступало.

Фото: U.S. Geological Survey via AP
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По сообщениям местных СМИ, ранено не менее 20 человек, причем некоторые из них находятся в критическом состоянии. Шлейф пепла достиг 3657 метров над материком. По словам очевидцев, вулкан, расположенный примерно в 40 километрах от берега залива Изобилия, в результате извержения выбрасывал в воздух огромное количество пепла и белого дыма.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что на момент извержения вулкана на острове находилось около 100 человек, некоторые из них "пропали без вести".

"Мы знаем, что в то время на острове или вокруг него было много туристов, как новозеландцев, так и гостей из-за рубежа", - сказала Ардерн. Известно, что многие из них были туристами, которые совершали прогулочный тур на пяти лодках и вышли на берег острова после остановки судов.

Бразильский турист, который находился на Белом острове за несколько минут до извержения, сказал, что люди получили "обширные ожоги". Аллессандро Кауфманн написал в Instagram: "У некоторых людей имеются обширные ожоги на теле. Было два тура по вулкану. Наш был первым. Другой сразу вслед за нами. Мы покинули остров, и даже не прошло и пяти минут, как вулкан начал извергаться. Люди из другого тура, который прибыл после, не смогли уехать с острова вовремя".

Фото: Юрий Демянчук/ТАСС
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По его словам, судно "было накрыт большим слоем вулканического пепла". Другой турист написал в Twitter, что его группа "буквально стояла на краю главного кратера за 30 минут до его извержения".

Тем не менее полиция Новой Зеландии уменьшила цифру пропавших без вести до 50 человек, уточнив, что 23 человека успели покинуть островов до извержения.

Заместитель комиссара полиции Новой Зеландии Джон Тимс подтвердил, что у многих из спасенных есть ожоги. "Остров в настоящее время покрыт пеплом и вулканическим материалом", - уточнил Тимс, добавив, "для спасателей сейчас слишком опасно ехать на остров, чтобы начать поисковые работы".

В мире Океания Новая Зеландия
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