Девушка из ЮАР стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная"

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в этом году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи. В тройку финалисток также попали девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.

Об этом сообщается на странице конкурса в Twitter. Мероприятие в этом году проходило в США, в городе Атланта (штат Джорджия), пишет РИА Новости.

Россия пропустила этот конкурс "Мисс Вселенная". Как ранее сообщала директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк, это связано с организационными нестыковками и сложностями с оформлением визы.