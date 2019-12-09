Дискета с автографом Стива Джобса продана за 84 тысячи долларов

Аукционный дом RR Auction продал дискету, подписанную покойным соучредителем Apple Стивом Джобсом за рекордные 84 115 долларов. Как уточняет портал News Dio, за эти деньги можно купить 84 единицы iPhone 11.

На дискете содержится описание программного обеспечения Macintosh System Tools 6.0. Она датируется примерно 1988 годом и особенно ценна тем, что Джобс не любил давать автографы, тем более на сменных носителях информации. "Джобс крайне неохотно давал автографы и часто отказывался выполнять просьбы коллекционеров", - говорится в заявлении аукционного дома.

Первоначальная стоимость дискеты, выставленной на торги, составляла 7500 долларов, что составляет менее 10% от того, что в итоге оказалось его реальной ценой при продаже. Это второй случай за последние месяцы, когда автограф Джобса продан за большую сумму. В сентябре плакат, подписанный Джобсом для оригинальной "Истории игрушек", был продан за более чем 30 тысяч долларов. В прошлом году заявление о приеме на работу в Microsoft, написанное Джобсом в 1973 году, было продано за 174 тысячи долларов.

Напомним, что Стивен Джобс, американский предприниматель, изобретатель и промышленный дизайнер, которого часто называют "отцом цифровых технологий", умер в сентябре 2011 года в возрасте 56 лет из-за осложнений, приведших к остановке дыхания. Его состояние на момент смерти, по данным Forbes, насчитывало 7 миллиардов долларов.