В России появилась ипотека под 2 процента

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил условия "Дальневосточной ипотеки". В правительстве рассчитывают на выдачу 147 тысяч льготных кредитов на жилье для молодых семей и строительство домов на "дальневосточных гектарах" по ставке в 2 процента.

"Это меры, направленные на поддержку тех, кто строит или покупает себе жилье на Дальнем Востоке, - заявил глава правительства на совещании со своими заместителями. - В рамках новой программы государство будет субсидировать ставку по ипотеке до уровня 2 процентов молодым семьям и родителям-одиночкам не старше 35 лет". Жилье они смогут купить в новостройках, а в сельской местности - и на вторичном рынке. Кроме того, деньги можно направить на строительство собственного дома или покупку земли на Дальнем Востоке с последующим возведением дома.

"Дальневосточная ипотека" распространяется и на владельцев "дальневосточных гектаров", оформлявших их для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Они тоже смогут воспользоваться льготой и построить дом. В случае с обладателями гектаров ограничений по возрасту для заемщиков правительство вводить не стало.

В новую программу войдут кредиты, выданные банками в период с 1 декабря 2019 года по 31 декабря 2024 года. Срок кредита не должен превышать 20 лет, а размер - 6 миллионов рублей, первоначальный взнос - не менее 20 процентов от стоимости недвижимости. Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, куда гражданам надо обращаться за льготными кредитами: выдавать их будут Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк "Открытие", "Банк ДОМ.РФ" и Азиатско-Тихоокеанский банк.

Получить льготный кредит можно только один раз. Также важным условием для помощи со стороны государства стала регистрация в новом жилье. "Эта льгота должна быть направлена тем, кто собирается в купленном жилье жить, потому что люди по разным причинам покупают жилье, - подчеркнул премьер. - Для кого-то это объект инвестиций, для кого-то еще какие-то возможные цели".

"В соответствии с предварительными расчетами, на 5 лет действия программы общий объем выданных кредитов составит до 450 миллиардов рублей", - назвал Юрий Трутнев ожидаемые масштабы программы.