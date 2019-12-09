С сентября этого года Ассоциация международных фармацевтических производителей реализует инициативу "AIPM: на пути к 80+".

Это информация для общественности о вкладе, который фарминдустрия вносит в сохранение здоровья и улучшение качества жизни россиян. Речь о современных лекарствах и их роли в достижении ключевых показателей здравоохранения, поставленных указом президента РФ по увеличению к 2030 году средней продолжительности жизни в России до уровня 80 и более лет.

- Скорейшее внедрение инноваций в медицину, использование принципов "умной регуляторики", развитие собственной фарминдустрии по инновационному пути через партнерства и здоровую конкуренцию - могут стать важнейшими факторами в достижении амбициозных целей, к которым стремится государство, - говорит заместитель председателя совета директоров AIPM, гендиректор группы компаний "Р-Фарм" Василий Игнатьев. - Мы как фармсообщество не можем существовать в отрыве от процессов, происходящих в здравоохранении. Чтобы принести максимальный эффект, все достижения фармацевтики и биофармацевтики должны быть в арсенале врача. И мы со своей стороны стремимся предлагать такие эффективные и проверенные решения, которые принесут пользу пациентам.

Чтобы принести максимальный эффект, все достижения современной фармацевтики должны присутствовать в арсенале врача

Крупнейшие международные компании, работающие в России, включились в инициативу, чтобы рассказать о конкретных шагах для продления активной и качественной жизни пациентов с различными заболеваниями. Благодаря научным разработкам и усилиям по выводу на рынок инновационных лекарственных препаратов, совершенствованию методов диагностики и подбора лечения многие заболевания сегодня переходят из разряда жизнеугрожающих в успешно контролируемые. Разумеется, если те, кто в этом нуждается, вовремя получают необходимую лекарственную терапию и медицинскую помощь. Более того, пациенты с заболеваниями, которые прежде приводили к инвалидности, получают шанс на сохранение привычного образа жизни и трудоспособности. Так, например, отдельные виды рака стали излечимыми, что казалось невозможным еще 10-15 лет назад.

Ассоциация и компании, входящие в ее состав, в форме коротких видео, размещенных на их сайтах и страницах в соцсетях, устами своих сотрудников рассказывают о привнесении инновационных методов лечения и усилиях по повышению доступности высокоэффективной лекарственной терапии, локализации производства на территории Российской Федерации, развитии научных партнерств и сферы клинических исследований. Ассоциация поддерживает передовые стандарты фармацевтического производства в отрасли, следует этическим принципам ведения бизнеса, активно развивает подходы ответственного саморегулирования, внедряет цифровые технологии. А также ведет обширную информационно-просветительскую, научную и благотворительную деятельность, способствует совершенствованию механизмов защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности как ключевого фактора для развития инновационной фармацевтической индустрии.