Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

"Я сказал президенту США Дональду Трампу, что мы не откажемся от С-400, но мы в то же время можем купить зенитно-ракетные комплексы Patriot, если нам будут предоставлены выгодные условия, - передает ТАСС слова турецкого лидера. - Мы бы хотели разнообразить свою систему ПВО".

Напомним, что решение о приобретении С-400 было принято Анкарой в 2017 году и вызвало резкое неприятие США и НАТО. Вашингтон объявил, что эта сделка делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей- бомбардировщиков пятого поколения F-35.