Финка Санна Марин может стать самым молодым премьер-министром в мире

34-летняя министр транспорта Финляндии Санна Марин была выбрана руководством ее социал-демократической партии на пост премьера страны и может стать самым молодым премьер-министром в мире. Она сменит в должности главы правительства ушедшего в отставку Антти Ринне.

Смена руководства страны происходит в крайне неудобное для страны время: Финляндия до конца года председательствует в Европейском Союзе и играет центральную роль в усилиях по выработке нового бюджета для европейского сообщества. Финские законодатели, скорее всего, быстро одобрят назначение Марин и ее нового правительства, чтобы она могла представлять Финляндию на саммите лидеров ЕС, который состоится 12 декабря в Брюсселе.

"У нас впереди много работы, чтобы восстановить доверие", - сказала Марин журналистам после того, как в воскресенье победила на голосовании, проведенном среди руководства партии. Антти Линдтман, глава парламентской фракции социал-демократов, заняла второе место.

Уроженка Хельсинки, Санна Марин закончила университет Тампере, получив степень бакалавра политических наук. У нее сложная судьба: Марин выросла в Тампере в приемной семье, ее удочерила однополая семья из двух матерей.

Головокружительная карьера в финской политике началась после того, как в возрасте 27 лет она стала главой городского совета промышленного города Тампере. После этого политик вошла в руководство социал-демократической партии, заняв должность первого вице-председателя партии. Она стала членом парламента Финляндии в 2015 году и была назначена на должность министра транспорта и связи в июне 2019 года.

"Я никогда не задумывалась о своем возрасте или поле, я думаю о причинах, по которым я пришла в политику, и о тех вещах, благодаря которым мы завоевали доверие электората", - пояснила журналистам Санна Марин.

Как отмечает The Telegraph, социал-демократы возглавляют коалицию из пяти партий, пришедшую к власти после апрельских выборов в парламент в Финляндию, страну с населением 5,5 миллиона человек. Три из четырех других партий в коалиционном правительстве Финляндии также возглавляют молодые женщины: "Левым альянсом" руководит 32-летняя Ли Андерсон, "Зеленую лигу" возглавляет 34-летняя Мария Охисало", во главе "Центристской партии" находится 32-летняя Катри Кулмуни. И только 55-летняя Анна-Майя Хенрикссон является главой "Шведской народной партии".

Согласно информации крупнейшей в Финляндии газеты Helsingin Sanomat, Марин станет третьей в истории женщиной, которая возглавит правительство Финляндии. Она будет самым молодым главой правительства в мире. Премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн 39 лет, а премьер-министру Украины Алексею Гончаруку - 35 лет. Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, как сообщается, 35 лет.

Анти Ринне подал в отставку во вторник после того, как Центристская партия Финляндии, входящая в коалицию, заявила, что утратила доверие к нему после того, как он не смог справиться с забастовкой почтовых служащих. Кроме того, во вторник в Финляндии начинается забастовка служащих, занятых в промышленном производстве. По оценкам Конфедерации финской промышленности, забастовки обойдутся компаниям в 500 миллионов евро в виде упущенной прибыли.