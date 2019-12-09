Француз Эмманюэль Леруа мечтает восстановить больницу в Донецке

Эмманюэль Леруа живет под Парижем, но его сердце за две с лишним тысячи километров от родных мест - в Донбассе.

Когда на юго-востоке Украины началась гражданская война, а в Одессе националисты подожгли Дом профсоюзов, что привело к гибели десятков людей, политолог, эксперт по оценке рисков деловых операций месье Леруа был возмущен до глубины души. Для него было ясно, на чьей стороне правда, но больше всего его волновала судьба детей, которые стали жертвами трагических событий. Вместе с женой Эстель и друзьями он основал гуманитарное движение "Спасти детей Донбасса".

- Начиная с 2015 года уже восемь раз был в Донбассе, - рассказывает Эмманюэль Леруа. - Как мы действуем? Собираем средства, обращаясь непосредственно к соотечественникам и объясняя характер наших миссий. Люди откликаются. Обычно речь идет о суммах в пределах от 5 до 12 тысяч евро. На эти деньги на месте в Донецке покупаем все необходимое - продовольствие, лекарства, игрушки для детишек и распределяем все это, как правило, в кварталах, селениях, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, а, значит, больше всего пострадали от обстрелов украинской армии.

В прошлом году Эмманюэль Леруа впервые провел совместную гуманитарную акцию с российским благотворительным фондом, созданным Захаром Прилепиным. С писателем француз познакомился в Париже на Салоне русской книги, который проходил в мэрии V столичного округа, легко нашел общий язык и договорился о сотрудничестве. В Ростове-на-Дону приобрели хирургические инструменты для донецкой клинической больницы. В этом году вместе с еще одной французской ассоциацией они оплатили четыре сложные кардиологические операции детей дошкольного возраста.

По словам месье Леруа, донецкая больница находится в плачевном состоянии, и это в то время, когда рядом построен новый девятиэтажный корпус, который должны были сдать в эксплуатацию во второй половине 2014-го. Даже завезли дорогущее медицинское оборудование, увы, так до сих пор и не распакованное. Помешала война. Дело в том, что миной, выпущенной киевскими военными, был поврежден фасад здания и полностью выведена из строя система кондиционирования хирургического отделения. К тому же на той стороне остались соединительные провода, разъемы, без которых современнейшее оборудование мертво.

- Так что донецким хирургам приходится работать в катастрофических условиях,- говорит президент французской ассоциации. - Как мне рассказывал детский кардиохирург Владислав Конов, для того, чтобы привести новый корпус в рабочее состояние, надо тысяч 200 евро. Мы, конечно, не сидим сложа руки, но было бы очень хорошо, если к поиску средств подключились и другие организации, а, может быть, нашелся состоятельный меценат, неравнодушный к судьбе жителей Донбасса. Хочется верить, что это произойдет в наступающем году.

Надо ли говорить о том, что Эмманюэль Леруа внимательно следит за тем, что происходит вокруг украинского кризиса особенно накануне саммита "нормандской четверки" в Париже. Он прекрасно отдает себе отчет в том, что путь к деэскалации напряженности будет долгим, а возвращение Донбасса в нынешнюю незалежную в том или ином виде считает проблематичным.

- Жители Донбасса устали от войны. Они хотят мира, безопасности, но не любой ценой, - поделился с "РГ" месье Леруа. - Даже не могут себе представить, что киевская власть снова на них распространится, а националисты из известных экстремистских группировок получат возможность так или иначе оказаться на территории Донецкой и Луганской народных республик. Хочется надеяться, что парижская встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины будет иметь пускай и небольшой, но положительный эффект. Мне представляется, что определенные условия для этого есть.

Как он считает, за последние месяцы произошли заметные подвижки в западном лагере, который активно спонсировал режим в Киеве, установившийся после "майдана".

- Посмотрите, Дональд Трамп, особенно на фоне скандала, грозящего ему импичментом, не горит желанием поддерживать Киев, по крайней мере так, как это было при Обаме и Порошенко. Эмманюэль Макрон также поменял отношение к этой проблеме и приложил немалые усилия для того, чтобы парижский саммит в нормандском формате состоялся в его вотчине - Елисейском дворце. Для него теперь важно выступить в роли миротворца и тем самым набрать очки в качестве политика, способного решать сложные европейские проблемы. Да и на самой Украине растет понимание того, что на Западе ситуация меняется, что американцы не такие уж рьяные защитники Киева. Скажутся ли такие перемены на парижской встрече? Ведь в тех же США и в Европе есть немало сил, так называемое реакционно-консервативное "глубокое государство", что способствовало перевороту на Украине. Сейчас сам Запад оказался по украинской дилемме разделенным на два лагеря. Думаю, после Парижа напряженность вокруг Донбасса немного спадет, вероятно, произойдет новый обмен пленными, может быть, некоторые уступки экономического характера со стороны Киева по отношению к Луганску и Донецку. Однако до реального разрешения кризиса еще весьма далеко. Тем не менее, эти шажки в правильном направлении - уже большое дело.

И еще. Эмманюэль Леруа вместе с известным французским журналистом и общественным деятелем русского происхождения Дмитри де Кошко, кавалером Ордена Дружбы, врученным за вклад в развитие франко-российских отношений, несколько лет тому назад создали сайт "Стоп русофобии".

- Цель наша очевидна - давать отпор западной пропаганде и клевете на Россию, в частности, в СМИ. На Россию нападают за то, что она якобы распространяет "fakenews". А мы показываем, что картина прямо противоположная: поклепы на Россию активно используются Западом. Понятно, что мы постоянно подвергаемся нападкам, доступ к программам теле- и радиостанций для нас плотно закрыт. Но мы действуем через соцсети, а в будущем году станем проводить круглые столы, конференции, привлекая политиков и журналистов.